Com um sábado repleto de festas, as regionais celebraram o aniversário da capital paranaense. No Pinheirinho, com grande participação popular, o vice-prefeito Eduardo Pimentel puxou os parabéns. Teve o bolo de frutas, ideia pioneira feita em parceria com o artista e empreendedor Sérgio Wilha. “É uma festa muito boa, animada e feita com carinho pelo aniversário da nossa Curitiba. É muito importante que a Prefeitura incentive eventos como este para oferecer aos moradores opção de lazer e entretenimento. Parabéns a todos os servidores envolvidos”, afirmou Eduardo Pimentel.

No Pinheirinho, o administrador João Cordeiro comemorou o evento lembrando que “a regional está empenhada em promover ações de apoio e capacitação para todos. A sinergia da nossa equipe tem como foco a ampliação do atendimento e a melhoria da qualidade do serviço público”.

Entre as atrações artísticas o destaque para o tenor Renato Cordeiro, nascido e crescido no bairro que vem se apresentando em diversos países e para o radialista e cantor Alceni Vieira da Rádio Curitibana.

No Tatuquara, as comemorações aconteceram no Parque Yberê, no Campo de Santana, com a presença do prefeito Rafael Greca. “É nossa vontade melhorar cada vez mais o Tatuquara. O parque é muito bonito e vai ser ainda mais com novos equipamentos como a casa da Guarda Municipal que será instalada”, afirmou.

O administrador do Tatuquara, Jadir Silva de Lima, destacou o empenho da Prefeitura na melhoria dos bairros da regional. “Nossa região passou por um período de abandono. Agora, estamos ampliando e melhorando os serviços e de portas abertas à comunidade para melhor servir”.