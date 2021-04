Jornalista Humberto Schvabe

Juntei aqui algumas reflexões e citações que podem nos ajudar a viver com mais plenitude, conscientes de nossos limites e da necessidade de nos manter ativos e alertas.

Palavras que podem nos ajudar neste caminhar terreno, conscientes de nossos limites e em especial de nossas possibilidades.

Ontem a gente pensava em poder fazer algo diferente.

Hoje parece ser possível tudo. Tudo mais fácil.

Ontem tínhamos sonhos.

Hoje os sonhos se realizam com muito mais facilidade.

Treine, tente de novo, teime e viva.

O fim é certo: então viva plenamente cada momento.

“Se você não tiver seu próprio plano de vida, é provável que acabe seguindo o plano de outra pessoa.”

Jim Rohn

Quando estiver convicto de alguma posição ou decisão não abra mão da mesma sem ter uma nova convicção bem embasada desta necessidade de mudar.

Ouça argumentos, analise, reflita. Só mude ou desista quando estiver “totalmente” convencido do contrário.

MAS, OUÇA, TODAS AS SUGESTÕES E OPINIÕES, COM CARINHO, ATENÇÃO E RESPEITO.

Cada um com sua cruz. …e a diferença crucial que pode existir no modo de carregar esta cruz.

Nosso ideal deveria ser: manter a disposição, continuar a vida, evitar exageros. E continuar vivendo até o fim.

Aqui vou, seguindo as “minhas” regras do bem viver:

sustento o trabalho ali do ladinho do lazer, em convívio com as alegrias e as “minhas” dores.

Elogie a pessoa pelo esforço ao invés de um simples elogiar pelo resultado em si. Assim ela vai entender que precisa “trabalhar, estudar, saber” para conseguir: “Que beleza, você conseguiu acertar quase tudo. Você deve ter se esforçado muito para conseguir.”

É muito mais educativo do que simplesmente afirmar que foi resultado de um dom especial.

Quando recebo um elogio, alegre, receio não merecer;

Diante da crítica, assustado, penso se é merecida.

A criatividade é fundamental para tudo e para todos. Nunca será um ato mágico. A criatividade é puro suor; é o resultado de trabalho árduo e dedicação.