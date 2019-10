Ampliando sua presença em Santa Catarina o Condor inaugurou no dia 22 de outubro a sua primeira loja na cidade de Jaraguá do Sul. Para o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, o consumidor de Jaraguá do Sul mostra muita empatia com a marca: “Temos expectativas muito boas para a nova loja, com uma receptividade muito grande do consumidor”, avalia.

No discurso na inauguração, Joanir elogiou a agilidade da gestão municipal nos trâmites burocráticos do empreendimento: “Da compra do terreno até a inauguração, foram apenas dez meses, tempo recorde para a abertura, não temos nada além de elogios para o apoio que tivemos aqui”.

Além dos 4 mil m² de área de vendas, com sessões de eletroeletrônicos, bazar, cama, mesa e banho, carnes nobres e um espaço para cervejas artesanais, o novo hipermercado conta com sete lojas de apoio.

Ressaltando a importância do total de 250 empregos diretos, o prefeito, Antídio Lunelli elogiou a nova loja que “tem muito a trazer para Jaraguá do Sul, como renda, emprego e oportunidades para a cidade, mostrando a força do empreendedorismo”.