A Fundação de Ação Social (FAS) recebeu mais uma doação da rede de supermercados Condor e do Instituto Joanir Zonta para atender famílias que estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, neste momento de pandemia da covid-19. A entrega foi feita no Disque Solidariedade, que funciona na sede da FAS, nesta quarta-feira (20/5).

São biscoitos, torradas, salgadinhos, achocolatado, chá, açúcar mascavo, água de coco, creme dental, feijão e 750 quilos de sopa congelada. Além disso, o grupo entregou 5 mil máscaras de tecido doadas por um voluntário.

“Quisemos trazer mais sabor para as famílias que estão precisando de apoio neste momento, além dos produtos essenciais que as pessoas precisam. São itens que vão alegrar principalmente as crianças neste momento difícil”, explicou a diretora de Recursos Humanos da rede de supermercados Condor e presidente do Instituto Joanir Zonta, Sandra Zonta.

Parceria

Esta foi a segunda doação feita pela rede de supermercados Condor e do Instituto Joanir Zonta à FAS, desde o início da crise provocada pela contaminação pelo novo coronavírus. A primeira foi no último dia 13, com a entrega de 2 mil kits de higiene pessoal que continham álcool em gel, sabonete, aparelho de barbear, xampu, desodorante, pasta e escova de dentes.

O presidente da FAS, Fabiano Vilaruel explicou que os alimentos não perecíveis serão incluídos nas cestas básicas distribuídas nas dez regionais da cidade.

“Priorizamos as famílias que não recebem benefícios sociais e não acessaram o auxílio emergencial do governo federal, mas a cada dia aumenta o número de pessoas pedindo ajuda, entre elas os trabalhadores informais, os microempreendedores individuais e os desempregados”, explicou.

Como não possui câmara fria, a FAS encaminhou assim que recebeu os 750 quilos de sopa congelada para o Gastronomia Humanitária, organização da sociedade civil que atender instituições sociais.

Campanha

Desde o dia 2 de março, a FAS está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas masculinas e produtos de higiene e limpeza.

A ação conta com várias empresas e instituições que abriram as portas para se tornarem pontos de coleta de doações, entre elas a rede Condor. São 62 locais espalhados por toda a cidade e região metropolitana (lista dos pontos de coleta no site www.fas.curitiba.pr.gov.br).

Quem preferir fazer a entrega diretamente na FAS, deve se dirigir à Rua Eduardo Sprada, 4520, onde está instalado o Disque Solidariedade. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.