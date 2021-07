Tira policial criada pelo artista Will Gould em 1934. O desenhista participou de um processo de seleção para ilustrar a tira também policial Agente Secreto X-9, perdeu o trabalho para Alex Raymond, de Flash Gordon e Jim das Selvas. Mesmo assim sua qualidade artística foi notada pela agência distribuidora King Features para que criasse uma nova tira dentro do gênero policial.

Então surge o durão policial ruivo Red Barry. Com estilo noir, e altamente violenta, a tira apresentou pelo curto período de cinco anos as aventuras de um agente, que não media esforços ou enxergava limites para combater o crime (e normalmente se encarregava das missões mais perigosas), pelas vizinhanças conturbadas de uma grande cidade. A metrópole, mesmo que jamais identificada, era Nova Iorque, mais especificamente Chinatown.

O teor violento da série superava as manchetes dos jornais em que era publicada, e esbarrou na censura interna do King Features. Sob orientação editorial, algumas crianças passaram a ser coadjuvantes de esporádicos a frequentes na tira, o que atenuou o clima da história. Até o final da tira as crianças se tornaram personagens principais. Soma-se a essa interferência o fato de que Gould também era indisciplinado em seu trabalho, e perdia prazos para a via noturna. O desencanto do autor com os quadrinhos o fez abandonar a mídia ainda na mesma década em que realizou sua grande criação.

Sérgio Mhais