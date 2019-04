Máquinas chegando ao Conjunto Parigot, no Sítio Cercado para arrumar a ponte sobre o Ribeirão dos Padilha, muito utilizada pelos alunos do Colégio Pedro Viriato Parigot de Souza e por moradores da redondeza. Ponte bem próxima ao mercado e frutaria do Oscar.

A Gazeta do Bairro agradece ao Alex, do Xapinhal que nos passou a informação lembrando que desta vez, depois de alguns consertos, o trabalho está sendo feito com mais detalhes para resolver de vez os estragos causados pela última enxurrada. Obrigado Alex.