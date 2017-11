Visando agilizar as obras de recuperação da pista na BR 116, no Pinheirinho, as máquinas e equipes de trabalho estenderam o serviço também para os sábados, segundo decisão da Secretaria de Obras Públicas e Infraestrutura. Iniciada no último dia seis de novembro, com a presença do prefeito Rafael Greca, este trabalho deve minimizar os problemas de congestionamento na rodovia de grande fluxo neste trecho de 3,8 quilômetros na parte final da Linha Verde Sul, no Pinheirinho até a trincheira com o Contorno Sul.

O horário de trabalho aos sábados está definido para ser executado das 9h às 17h. Para o secretário de Obras Públicas e vice-prefeito Eduardo Pimentel, justifica assim a iniciativa: “Queremos concluir a obra o quanto antes e entregar aos curitibanos uma rodovia com asfalto de qualidade e bem sinalizada. Por isso, tomamos essa decisão em conjunto com a Setran e a Polícia Rodoviária Federal para acelerar a execução das obras.

O prazo para conclusão da obra continua de 60 dias, destacando sempre a possibilidade de algum atrapalho caso ocorra a incidência de muita chuva no período.

O secretário Pimentel destacou que estes primeiros dias de obras foram bem produtivos, com a primeira etapa do trabalho na pista de entrada para o Pinheirinho concluída. Assim as equipes iniciaram hoje, dia 13 o mesmo trabalho de fresa da pista no sentido Fazenda Rio Grande.

É sempre bom lembrar que os recursos são da Prefeitura, com despesas orçadas em R$ 1,9 milhão. Também registrar o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Setran. Os trabalhos, durante a semana, estão sendo desenvolvidos no período das 9h30 às 16h e sábados das 9h às 17, sem interrupções para o almoço.