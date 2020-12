Batendo mais uma vez o recorde na semana passada. Os casos novos da covid-19 chega ao total de 266.639 infectados no Paraná e 73.444 em Curitiba.

O Estado se aproxima da marca de 6 mil mortes e Curitiba atinge 1.678 óbitos, 2.242 internados em UTI’s e enfermarias de hospitais públicos e privados, 1.065 deles com diagnóstico confirmado do coronavírus e 1.177 aguardam resultados de exames.

Este levantamento anunciado na quinta-feira dia 26 registra também em Curitiba mais 1.604 diagnósticos positivos e 18 mortes.

O total de pacientes infectados chega a 73.444 com 1.678 mortes. A cidade continua com apenas 6% dos leitos de UTI’s do SUS exclusivos para a covid-19 livres. Dos 334, apenas 19 não estão ocupados, o que representa 94% do total. Até agora 58.982 estão liberados do tratamento e sem sintomas da doença.