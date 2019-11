INGREDIENTES

1 pacote de bolacha maizena 1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 lata de leite comum

2 gemas

1 colher (sopa) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) de morango

100 g de chocolate meio amargo

1 xícara (chá) de chantilly

morango e chantilly para decorar

PREPARO

Numa panela, coloque o leite condensado, o leite as gemas, e a farinha misturada no leite, mexendo até engrossar. Desligue e junte o creme de leite. Divida o creme obtido igualmente em dois refratários.

No primeiro refratário, junte o chocolate raspado com o creme ainda quente. Mexa até derreter totalmente. Acrescente 1 xícara (chá) de morango picados. Misture e reserve.

No segundo refratário, junte ao creme 1 xícara de (chá) de morangos picados. Misture e reserve.

Num refratário, coloque na seguinte ordem: o segundo creme, as bolachas, o creme de chocolate (primeiro creme), bolachas, o segundo creme e o primeiro creme. Por fim, coloque chantilly no saco de confeitar (bico pitanga médio) e decore. Espalhe sobre o pavê.