Ingredientes

150 gramas de manteiga ou margarina

1 ½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de fermento em pó

4 ovos (claras separadas) em neve

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de leite, temperatura ambiente

1 vidro de leite de coco (200 ml)

farinha de trigo para polvilhar

manteiga para untar (pode ser margarina tb)



Cobertura:

Ingredientes – 1 lata de leite condensado

1 pacote (100 gramas) de coco ralado, pode ser da própria fruta (fica melhor ainda)

½ xícara (chá) de leite



Modo de Preparo

Na batedeira coloque o açúcar, a manteiga e as gemas. Bata até virar um creme claro. Junte o leite de coco e a farinha de trigo. Misture com a colher e bata novamente. Desligue e acrescente as claras batidas em neve e o fermento em pó. Misture delicadamente de baixo para cima. Coloque em assadeira untada e polvilhada, leve ao forno pré-aquecido a 150°C por aprox. 15 minutos, e aumente para 180°C até dourar. Regue com o leite condensado e o leite comum (misturados previamente). Por ultimo polvilhe com o coco ralado.