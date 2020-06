Talvez o título não se enquando no sentido exato de cair de novo, mas não encontrei, pelo menos a princípio, palavra mais adequada para este momento de Curitiba e praticamente todo o Paraná em relação a presença deste surto do Covid 19.

Mesmo com toda a paciência que devemos preservar, também deve soar natural algum momento de stress diante da realidade ainda suportável para uma boa parte da população. Dura para todos e, fatídica para uma parte também considerável que, em casa, fica muito mais vulnerável que saindo à rua. Como levar comida para a mesa sem renda, sem reserva. O Brasil é um país pobre, com muita gente buscando suprir suas necessidades dia após dias, sem reserva alguma. Aliás, é a realidade da grande maioria.

Aí, com todas as restrições que sustento em meus argumentos contra os governantes, tenho de reconhecer que eles vem me surpreendendo. Continuam enrolando o cidadão, mas tem estendido mediano conforto a um contingente muito considerável.

Não é o ideal, mas será que alguém conseguiria tomar a decisão ideal dentro de uma realidade tão desconexo e desconhecida como esta.

E é assim por todo o mundo, com raros acertos que nem se sabe se foram ações governamentais acertadas ou se foi questão de sorte.

Só o tempo vai esclarecer tudo isto. Só com a passagem do tempo poderemos entender este momento.

Uma coisa é certa; quando, e se, o efeito desta pandemia chegar ao fim, a humanidade terá lições que podem mudar muito o comportamento humano.

A esperança é que mude para melhor.