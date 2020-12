Exigência da prova de vida anual de aposentados e pensionistas, do Instituto Nacional do Seguro Social, o recadastramento está suspenso até o final deste ano.

A prova de vida anual obrigatória deixou de ser exigida desde o dia 18 de março de 2020. Decisão foi tomada como medida de proteção no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A medida, no entanto, não afeta o recebimento de proventos e pensões. Assim, com o adiamento da retomada da prova de vida, quem não fez o procedimento entre março e dezembro deste ano, não terá o benefício bloqueado até o fim de janeiro.