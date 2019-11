Será que está na hora da gente renovar as esperanças na possibilidade de recuperação da economia do Brasil?

Pois prestando bem atenção à realidade que nos cerca, e dentro dos limites do racional otimismo, as coisas estão se movimentando num ritmo bem melhor do que aquele que a gente assistia até bem pouco tempo. As queixas diminuindo e as pessoas saindo a luta.

Ainda assistimos a um monte de notícias deprimentes, de desmandos, roubos, falcatruas, bandidos soltos, colarinho branco em liberdade, sem prisão em segunda instância, etc, etc.

Mas quando vamos contabilizar bem as coisas, encontramos um bom número de figurões habituados a viver à sombra do poder, estão atrás das grades e outro bom tanto escondidinhos por ai sem coragem de sair a público, seja por estarem enrolados com a justiça, seja por medo de serem reconhecidos por gente que já não tolera mais suas presenças em locais públicos.

Como as mudanças não acontecem da “noite pro dia” como se costuma dizer, é bom a gente manter uma certa calma, mesmo com olhar atento, que o Brasil de hoje está menos corrupto que o Brasil de ontem.

Não vamos nos iludir imaginando estar num céu de brigadeiro como afirmam alguns defensores do atual governo, nem aceitar a verborragia de que está tudo errado. Estamos num caminho aceitável, onde podemos manter esperança de melhorias.

Então: vamos reconhecer o que existe de bom e torcer para que prevaleça o melhor. Para o bem do Brasil e o bem de nós brasileiros.