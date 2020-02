As Carretas do Conhecimento vão atender cerca de 64 municípios paranaenses em 2020, e em Curitiba 20 bairros receberão as Unidades Móveis, que qualificarão mais de 1.100 mil trabalhadores da capital no Alto Boqueirão, Bairro Alto, Boqueirão, Cajuru, Campo Comprido, Campo do Santana, Caximba, Centro, Cidade Industrial, Fazendinha, Novo Mundo, Parolin, Pilarzinho, Pinheirinho, Prado Velho, Santa Cândida, São Braz, Sítio Cercado, Santa Felicidade, e Xaxim.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, foi lançado em 2019 pelo governador Ratinho Junior e pelo secretário Ney Leprevost e conta com parceria da Volkswagen do Brasil, Fundação Volkswagen e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR).

“Investimos em mais uma carreta para que possamos atender em 2020 um maior número de pessoas que necessitam de qualificação para entrar no mercado de trabalho. Este é o foco do projeto, atender as pessoas que se encontram em vulnerabilidade, possibilitando acesso, inclusão e dignidade para o cidadão paranaense”, ressalta o secretário Ney Leprevost.

64 municípios no Paraná – Em todo o estado, as nove unidades das Carretas do Conhecimento para vão qualificar mais de cinco mil trabalhadores do Paraná em 64 municípios, com os cursos de Automação Industrial; Confecção; Elétrica Automotiva; Instalações Elétricas; Mecânica Automotiva; Mecânica Industrial; Manutenção de Motocicletas; Panificação e Refrigeração.

Essas unidades são estruturas móveis, como escolas, que podem circular por todo o estado do Paraná, criando um ambiente de ensino flexível, voltado a atender a demanda de regiões e de pessoas que necessitam de aprimoramento profissional e buscam ampliar as oportunidades de conhecimento, empregabilidade e geração de renda.

Já estão programados cursos das Carretas do Conhecimento em Pitanga, Rio Branco do Sul, Mangueirinha, Itaperuçu, Tijucas Do Sul, Mariluz, Santo Antônio do Sudoeste, Guaratuba, Santa Izabel do Oeste, Piraquara, Santo Antônio da Platina, Bituruna, Mandirituba, Contenda, Almirante Tamandaré, Alto Piquiri, Antonina, Goioerê, Mamborê, Mallet, Quitandinha, São João do Ivaí, Curitiba, Santa Cecília do Pavão, Guaíra, Clevelândia, Fazenda Rio Grande, Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Araucária, Matinhos, União da Vitória, Nova Prata do Iguaçu, São José Dos Pinhais, Pato Branco, Colombo, Campo Largo, Campo Magro, Coronel Vivida, Arapoti, Francisco Beltrão, Sertaneja, Nova América da Colina, Rolândia, São Pedro do Ivaí, Balsa Nova, Terra Boa, Capitão Leônidas Marques, Pinhalão, Maria Helena, Leópolis, Farol, Itapejara D’Oeste, São Jorge do Patrocínio, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Centenário do Sul, Palmas, Icaraíma, Barbosa Ferraz, Marechal Cândido Rondon, Salto do Lontra e Pérola.

Primeiras formaturas das Carretas em 2020 – O ano está apenas começando e as Carretas do Conhecimento já estão formando diversos alunos, de turmas formadas ainda em 2019. Ao todo 85 alunos recebem certificação de conclusão de curso nesta semana. Em Curitiba, na região da CiC, 44 alunos recebem certificação do curso de Manutenção de Motocicletas. A formatura acontece nesta quarta-feira (12), às 15h, no mesmo local que a carreta está instalada – na Paróquia Santa Edwiges, na Rua Ulisses Aurélio Visinoni, 550. E em Morretes mais 41 recebem certificação. A formatura acontece nesta sexta-feira (14), às 18h, na Rua Santos Dumont, 108, no prédio da Ação Social, em frente ao Hospital de Morretes.

SERVIÇO

Formatura da Unidade Móvel na CIC

Data: Quarta-feira (12/02/2020)

Hora: 15h

Local: Paróquia Santa Edwiges, na Rua Ulisses Aurélio Visinoni, 550, CIC, Curitiba – PR

Formatura da Unidade Móvel em Morrestes

Data: Sexta-feira (14/02/2020)

Hora: 18h

Local: Rua Santos Dumont, 108, no prédio da Ação Social, em frente ao Hospital de Morretes.

(Via #Equipe) #RatinhoJunior #NeyLeprevost