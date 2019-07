Ao mesmo tempo em que diversas ruas da região são recapadas, o que mais tem chamado a atenção deste o final de Junho até agora no mês de Julho foi o trabalho de recuperação da rápida no sentido Pinheirinho centro. Depois de alguns dias de trânsito tumultuado, tudo voltou ao normal com o sabor de pista nova.

Um novo trecho da via rápida que liga os bairros Pinheirinho, Novo Mundo, Capão Raso e Portão está ganhando, desde 24 de junho, asfalto novo. Somadas as obras entregues na via no ano passado, serão cerca de 4,5 quilômetros de pavimento requalificado pela Prefeitura no local.

No dia primeiro o prefeito Rafael Greca vistoriou o andamento da pavimentação desenvolvida nos dois trechos: na Rua Francisco Raitani, entre a Pedro Américo e a João Rodrigues Pinheiro (1.795 metros), no Capão Raso; e na Rua Irmãs Paulinas, entre as ruas Catarina Scotti e Pedro Américo (438 metros), no Novo Mundo, prosseguindo depois até o centro.

Na vistoria às obras o prefeito estiveram participando também o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Rodrigues, os vereadores Tico Kuzma, Mauro Bobato e Oscalino do Povo e por moradores da região

Greca ressaltou a importância da intervenção na via rápida no sentido bairros-centro: “Conseguiremos recuperar 4,5 quilômetros de asfalto desta espinha dorsal do eixo norte-sul da cidade. Aos poucos, devolvemos a Curitiba seu antigo rosto de cidade bem arrumada. O esforço que fizemos para recuperar as finanças de Curitiba nos permite realizar obras como essas pavimentações no Capão Raso”.