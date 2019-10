A competição será realizada no dia 03 de novembro, na cidade de Quatro Barras, e valerá pela etapa final do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade

O Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2019 está na reta final e será o 33º Rally da Graciosa que definirá os grandes campeões das categorias RC2, RC3, RC4 e RC5. Pilotos e navegadores se reunirão na cidade de Quatro Barras (PR) nos dias 02 e 03 de novembro, para uma disputa de 321,80 quilômetros, com 132,80 quilômetros de trechos especiais. O parque de apoio ficará na Rua Nilo Fávaro, 176, no centro da cidade.

Organizada pelo Rally & Pista Motor Clube, a competição foi dividida em três trechos especiais, sendo: sendo: SS – Rio do Meio, SS Campininha e SS Dom Pedro. “Essa é uma prova diferente das demais que temos no calendário, pois todo o percurso transcorre no asfalto e no paralelepípedo. Passaremos pela Graciosa Velha (Rodovia D. Pedro II), com paisagens incríveis da serra”, destacou o piloto Luiz Poli, que completou. “É um rali bem diferenciado pois, além de tradicional, atraí bastante público. Vale muito a pena conferir”. A largada do primeiro carro será no domingo (03), às 7h23.

As inscrições para o Rally da Graciosa estão abertas em

ww.rallydagraciosa.com.br. “Todos os competidores estão bem ansiosos para essa etapa, afinal, definiremos os campeões da temporada. Nós, por exemplo, estamos na briga pelo título da categoria RC5, com apenas três pontos de diferença dos líderes (Luiz Gustavo Vilela e Bruno Felipe). Temos chances reais de conquistar essa vitória e não mediremos esforços para isso”, disse Poli, que conta com a navegação de Damon Alencar.

As atividades do Rally da Graciosa começam no sábado (02), a partir da 8h, com a abertura da secretaria de prova. Os participantes serão autorizados a fazer o reconhecimento das especiais entre 8h30 e 17h. O cronometro será aberto somente no domingo (03), com largada do primeiro carro às 7h23. A premiação está prevista para às 18h30.

Programação – 33º Rally da Graciosa

Sábado – 02 de novembro

8h – Abertura da Secretaria de Prova

8h30 – Início do reconhecimento das especiais

17h – Fim do reconhecimento das especiais Fechamento da Secretaria de Prova

17h30 – Briefing

Domingo – 03 de novembro

7h23 – SS1 – Rio do Meio 1 – 19km

8h06 – SS2 – Campininha 1 – 10km

8h59 – SS3 – Rio do Meio 2 – 19km

10h57 – SS4 – Rio do Meio 3 – 19km

11h40 – SS5 – Campininha 2 – 10km

14h33 – SS6 – Dom Pedro 1 – 18,6km

15h11 – SS7 – Dom Pedro 2 – 18,6km

17h19 – SS8 – Dom Pedro 3 – 18,6km

18h30 – Premiação (Coreto Prefeitura)

20h30 – Jantar de confraternização – Total Storage

A dupla Luiz Poli e Damon Alencar é patrocinada por BWT Operadora de Turismo, Serra Verde Express, Kärcher Brasil, Adesipar, Sanetran, Tireshop e Yokohama Pneus, OMP Racing Brasil, LMV Fisioterapia e Acupuntura, Engine Studio, Skivo Equipamentos e Eurocycle Bike Shop. Apoio de Afece.