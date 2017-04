Este grave problema de rachadura tem uma simples solução doméstica. Comece moendo um punhadinho de arroz até ficar uma farinha bem fina, coloque algumas colheres de mel e vinagre de cidra da maçã até conseguir obter uma pasta grossa. Para conseguir a farinha moa no liquidificador ou coloque num saquinho a bata até virar farinha.

Caso as rachaduras sejam profundas demais é bom colocar na mistura uma colher de azeite de oliva.

Com a mistura pronta, coloque os pés em água morna por 20 minutos e depois inicie uma massagem suave com a massa por alguns minutos. Tire o excesso e deixe a mesmo agindo com algum tempo.

Se o pé estiver com a pele muito grossa, à medida que for sarando dá para ir lixando até que fique fininho e curado.

