Nossos parabéns à presidente da Associação de Moradores da Associação São Carlos, no Pinheirinho pela mobilização em busca de levar mais uma iniciativa em prol da comunidade. Nesta oportunidade, com a chegada do Dia das Crianças a presidente Adriana Bonifácio de Souza, com ajuda da sua diretoria, amigos e colaboradores conseguiu arrecadar quase duzentos brinquedos para distribuir para as crianças da comunidade.

Convidando a meninada para estar na sede da Associação na Rua Rua Jacob Andreatta, no Pinheirinho, no domingo chuvoso, dia 10 de outubro, Adriana, acompanhada de Vanessa e Paulo organizaram a entrega a quem conseguiu chegar à sede da Associação. Foram 90 crianças atendidas. O restante dos presentes arrecadados foram entregues depois diretamente na casa das crianças cadastradas na entidade.

Para quem não conhece este trabalho da Adrina, vale destacar que ele é feito através de uma estrutura organizacional chamada Arca de Noé, sem fins lucrativos que auxilia crianças carentes e idosos acamados. Ela movimenta seu trabalho realizando eventos beneficentes, tanto para arrecadar fundos, quanto para levar ajuda a quem precisa. Tem também seus colaboradores que destacamos ao final.

Segundo Adriana, “este ano foi tudo em cima da hora, mas graças aos doadores e colaboradores envolvidos conseguimos fazer um Dia das Crianças feliz”

Lembra também que para conseguir desenvolver o trabalho conta com a valoroso apoio e patrocínio da Ong Acepp (brinquedos e doces), a empresa irmãos Passaúra (kits de doces), a panificadora doce mel (bolos, pães e salgadinho) e a Conection Aguiar que através do contato telefônico vem mantendo o projeto, e a todas as demais pessoas que de alguma forma fazem o trabalho ser gratificante. Agradecimento especial, sempre, à Vanessa Pieroso, Paulo Aguiar, Vera Lúcia Cavalheiro, Sirlei Belemer, Eduarda Moraes, Daniele Aparecida, Maria Eva, Valmir e a Renilda que, para Adriana, são “fundamentais e sem os quais não existiriam essas ações. Gratidão a todos envolvidos sempre”.

Parabéns Adriana Bonifácio de Souza e a todos que colaboram e a ajudam.