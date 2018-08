Quais são os tipos de agência de Marketing?

Nós sempre enfatizamos a clássica frase “o mercado está cada vez mais globalizado”, mas isso tem um propósito real (sério). Nós da área de Marketing, entendemos as necessidades e tendências globais que irão impactar as empresas e seus consumidores. E isso inclui, principalmente, o meio digital. Por isso, buscamos analisar como essas transformações podem se tornar oportunidades de gerar resultados positivos e muito crescimento, entendeu?

Nesse sentido, surgem as agências de marketing digital. Elas são responsáveis por garantir a visibilidade e o relacionamento das marcas nas redes sociais e internet. Isso porque os consumidores possuem mais necessidade de localizar, comprar e avaliar produtos e serviços pelo Google, Facebook, Linkedin ou Instagram. Assim, com as estratégias certas, surgem leads qualificados, clientes e mais vendas são conquistadas

Entretanto, ao compreender a necessidade de se inserir nesse contexto e contratar uma agência de marketing digital, algumas empresas não tem noção de qual tipo de agência escolher, qual ramo seguir e quais os objetivos a serem estipulados. Com isso, as diversas possibilidades de agência no mercado podem confundir e influenciar negativamente na escolha de contratação.

Ou seja, conhecer os tipos de agência de marketing é essencial para fazer bom uso do seu investimento e garantir que os objetivos do seu negócio estejam alinhados com as estratégias da agência. Confira alguns tipos de agência de marketing abaixo e escolha o melhor para seu negócio:

1- Agência de Marketing Digital

Uma agência de marketing digital oferece diversos serviços que envolvem ações de otimização de vendas, desenvolvimento e produto para a web. Geralmente, é proposto pacotes fechados ou personalizados que vão de acordo com a realidade e necessidade do cliente.

Para quem deseja começar do zero e não possui muito conhecimento em marketing digital e suas possibilidades, podemos dizer que a agência de marketing digital é a melhor opção. Os serviços são bem abrangentes e servem de base para o início da visibilidade da sua marca e garantir mais vendas. Sendo os principais: a criação de site, blog e disparo de e-mail marketing.

