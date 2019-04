Pulperiando é praticamente uma maneira de ser de um gaúcho que se instalou no Pinheirinho com o objetivo de difundir a cultura gaúcha e regional, o tradicionalista Douglas Ferreira, um velho campeão de dança campeira se dedica hoje com sua família a um projeto de trabalho que conta com loja de produtos típicos, eventos tradicionalistas e um bem estruturado restaurante onde atende de domingo a domingo no almoço e no jantar.

Mais que tudo, sua casa transpira de maneira muito peculiar com um trabalho em equipe diferenciado e muito especial.

Entre os tantos eventos destacamos aqui a realização do Festival do Assado com música ao vivo, que acontece um domingo por mês (veja vídeo no site GB) com frango e abacaxi no varal, costela e porco no fogo de chão, cordeiro patagônico, linguiça campeira feita artesanalmente por eles e diversos assados na parrilla.

Sob a batuta do tradicionalista Douglas, o PROJETO PULPERIANDO cria diversos eventos visando resgatar e difundir as culturas e o tradicionalismo deste nosso rico Brasil, como afirma: Eram estabelecimentos de viva expressão cultural local, onde tinha um violão para que os gaúchos “guitarreassem”, cantassem e organizassem cantorias!

As Pulperias eram lugares onde podiam tomar bebidas, brigas de galo, jogar truco, e comer uma comida de fundamento. PULPERIANDO, onde revivemos as Pulperias. Ali a gente encontra, por exemplo a essência de terra molhada, de lenha queimando em um velho fogão, onde se serve os pratos do dia e também mantém aquecida a água para cevar mais um chimarrão.

Nestes cerca de 7 anos de Projeto, mais de 100 artistas já passaram pela casa com a realização de mais de 200 shows levados a efeito entre o Espaço Cultural Pulperiando, Pulperiando Itinerante onde controlou várias cidades no Paraná Santa Catarina e Rio Grande do sul, parceiros espalhando música e gastronomia campeira em ambiente familiar e hospitaleiro, voltando sempre para o cantinho hospitaleiro do Pinheirinho onde mantém o atendimento ao meio-dia com um almoço campeiro de segunda a sexta feira, o serviço de jantar, com rodízio de petiscos e o Autêntico Xis Gaúcho!

Aos Sábados tem a tradicional feijoada e no inverno um Baita buffet de Sopas.

SERVIÇO: Projeto Pulperiando

Restaurante

Telefone: 41-99905-1656 – 3039 33 29

Rua Fátima Bark, 1479 – Pinheirinho – Curitiba/PR