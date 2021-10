Com 11 faixas, Disponível no Sesc Digital e nas demais plataformas de streaming a partir de 22 de outubro. SESC JAZZ

de 15 a 31 de outubro de 2021

Programação disponível a partir de 8/10 em sescsp.org.br/sescjazzHomenagem à Tânia MariaShow de lançamento do álbum “Parabéns, Tânia!” (Selo Sesc)Dia: 22 de outubro, sexta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro Antunes Filho – Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141)

Capacidade: 186 lugaresClassificação indicativa: 12 anosDuração: 90 minutos

Transmissão ao vivo e gratuita em youtube.com.br/sescsp e no instagram.com/sescaovivoIngressos:

R$40 (inteira), R$ 20 (credencial plena: trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes; meia: estudante, servidor da escola pública, mais de 60 anos, aposentados e pessoas com deficiência)Venda online: a partir das 14h do dia 12 de outubro, terça-feira, pelo Portal do Sesc.Venda presencial: a partir das 14h do dia 13 de outubro, quarta-feira, apenas na bilheteria do Sesc Vila Mariana

Limite de 4 ingressos por pessoa. Venda de ingressos para assistir presencialmente, com plateia reduzida e respeito aos protocolos segurança.Prevenção à COVID-19

Desde o dia 04/10, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a COVID-19 (pelo menos a primeira dose) para ingressar nas unidades do Sesc no Estado de São Paulo.

Poderá ser apresentado:- Comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação;- Comprovante de vacinação impresso ou digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-SaúdeSP. Para mais informações, acesse www.sescsp.org.br/voltagradual. SELO SESCCriado há 16 anos, o Selo Sesc tem o objetivo de registrar a amplitude da produção artística brasileira construindo um acervo pontuado por obras de variados estilos, épocas e linguagens. Em 2020, foram lançados no mercado digital os álbuns: Sessões Selo Sesc #6: Rakta + Deafkids, Sessões Selo Sesc #7: João Donato + Projeto Coisa Fina, Sessões Selo Sesc #8: Toada Improvisada – Jackson do Pandeiro 100 anos e Sessões Selo Sesc #9: …And You Will Know Us By Trail Of. O CD-livro São Paulo: paisagens sonoras (1830-1880) da pesquisadora e cantora Anna Maria Kieffer; o DVD Exército dos Metais, da série O Som da Orquestra, O Romantismo de Henrique Oswald (José Eduardo Martins e Paul Klinck); os CDs físico e digitais Dança do Tempo (Teco Cardoso, Swami Jr. e BB Kramer), Espelho (Cristovão Bastos e Maury Buchala), Eduardo Gudin e Léla Simões, Recuerdos (Tetê Espíndola, Alzira Espíndola e Ney Matogrosso), Música Para Cordas (André Mehmari), Estradar (Verlucia Nogueira e Tiago Fusco), Tia Amélia Para Sempre (Hercules Gomes), Gbó (Sapopemba), Acorda Amor (Letrux, Liniker, Luedji Luna, Maria Gadú e Xênia França), Copacabana – um mergulho nos amores fracassados (Zuza Homem de Mello), Tio Gê – O Samba Paulista de Geraldo Filme (vários artistas) e os álbuns digitais Mar Anterior (Grupo ANIMA), Olorum (Mateus Aleluia), Nana, Tom, Vinicius (Nana Caymmi), Jardim Noturno – Canções e Obras para Piano de Claudio Santoro (Paulo Szot & Nahim Marun), 7 Caminos (Emiliano Castro), São Paulo Futuro – A Música de Marcello Tupynambá (Vários Artistas), Cantos da Natureza (Pau Brasil), O Fim da Canção (Luiz Tatit, Zé Miguel Wisnik e Arthur Nestrovski), Sessões Selo Sesc #10: Carne Doce, Sessões Selo Sesc 11: Orquestra Sinfônica de Santo André + Hamilton de Holanda, Claudio Santoro – Obra completa para violino e piano (Alessandro Santoro e Emmanuelle Baldini) e O Anel – Alaíde Costa canta José Miguel Wisnik (Alaíde Costa). Neste ano, a gravadora lançou exclusivamente no ambiente digital os discos Villa-Lobos Trios (Claudio Cruz, Ricardo Castro, Antonio Meneses e Gabriel Marin), Viola Paulista – Volume II (Vários Artistas), Francisco Mignone: Manuscritos de Buenos Aires e Canções para Voz e Violão (Fernando Araújo, Celso Faria e Mônica Pedrosa), Akhenaten Bazucas (GOATFACE!), A Paisagem Zero (Helô Ribeiro), Tempo Tátil (Vladimir Safatle), Forró de Rabeca (Mestre Luiz Paixão); Outros Espaço (Rodrigo Brandão & Sun Ra Arkestra), De Sol a Sol (Toninho Ferragutti & Quinteto de Cordas), Poéticas (tributo ao poeta Jorge Salomão) e Meneleu Campos (Quarteto Carlos Gomes). LOJA SESC VIRTUALA Loja Sesc Virtual, hospedada no Portal Sesc SP, é uma extensão das lojas físicas, com possibilidade de atender a outros públicos, além dos frequentadores das unidades. 