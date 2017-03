Neste início de mês o vereador Zezinho Sabará (PDT) protocolou o projeto de lei N°005.00168.2017, que determina a regularização dos imóveis em ocupações e casas adquiridas pelo plano habitacional da COHAB, ambas devidamente normalizadas pela prefeitura.

Com esta nova lei o proprietário poderá requerer a regularização de construções para fins residenciais e comerciais, solicitando o Certificado de Conclusão de Obras (CVCO) protocolado na Secretaria Municipal de Urbanismo, dentro do prazo máximo de 12 meses.

Esta declaração da área concluída, segundo o projeto, deve conter as medidas exatas, fotos de todas as áreas internas, externas e pavimentos superiores.

Na justificativa, o vereador lembrou que “Curitiba teve um amplo crescimento populacional nos últimos anos (…) esta evolução no plano urbano acontece de forma desordenada”

Lembrando também que este problema não é apenas de Curitiba, mas que outras capitais também sofrem esta adversidade, destacou a importância de promover condições dignas de habitação, principalmente nas regiões periféricas, onde falta planejamento, estrutura e saneamento Básico.