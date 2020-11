Entre 16/11 e 1º/12, projeto “Meu Clitóris Minhas Regras” leva informação gratuita às mulheres em formato 100% online.

Entre 16 de novembro e 1º de dezembro de 2020, será realizada a edição plural do projeto “Meu Clitóris Minhas Regras”. O intuito é gerar multiplicadoras da cultura plural feminina sobre a saúde da mulher, a sexualidade, o autocuidado, o prazer e o bem estar para educação não formal de pessoas com clitóris. A ideia é trazer especialistas, como artistas, médicas, fisioterapeutas e educadoras, para colaborar e trocar conhecimento sobre o assunto. O evento será realizado em formato 100% online, gratuito e com acessibilidade em Libras.



A relevância do projeto percorre o cenário atual que estamos vivendo com o número crescente de estupros, feminicídios e outras formas de violência contra a mulher que são registrados diariamente. Sendo que tais eventos, frutos de uma cultura de violência, refletem diretamente na estrutura social, econômica e ideológica das cidades. A educação social e autoconhecimento são agentes transformadores no combate ao assédio moral e sexual.



Durante todo o evento, o coletivo É do Clitóris fará a venda de produtos em sua loja online (https://www.meuclitoris.com.br/loja/), e oferecerá 10% do valor arrecadado para a Casa 1 – Centro de Cultura e Acolhimento LGBT.



Confira a programação abaixo:



PROGRAMAÇÃO

16 de novembro

Das 20h às 21h

Oficina: “String Art – Círculo energético” com Van @stringueria e sorteios



23 de novembro

Das 20h às 21h

Oficina: “Como você vê e sente sua vulva?” com Ariadne @inversao11 e sorteios



30 de novembro

Das 19h às 22h

Encontros e sorteios.



Abertura com Gaia Qav

Idealizadora do Meu Clitóris Minhas Regras, mulher das exatas que estuda as humanas, questionadora digital e worklover nas horas vagas. Bicho do mato, isolada no concreto.

Pélvika com Thiane Nascimento

Um convite para movimentar a pelve, ressignicar narrativas encarnadas em nosso corpo e reconhecer a potência prazerosa do rebolado e da vibração pélvica.



Estágio Sedução

Anatomia e respostas sensitivas em seus diferentes estágios de excitação. Trabalhar o autoconhecimento como forma de empoderamento feminino e social.



Estágio Platô

O encontro irá propor uma série de medidas práticas e diárias que podem impactar os hábitos de alimentação, rotinas sexuais, padrões de higiene e beleza.



1º de dezembro

19h às 22h

Encontros e sorteios.



Estágio Clímax

Autoconhecimento, desejo, fantasia e orgasmos femininos.



Estágio Resolução

O objetivo desse núcleo é apresentar os diferentes caminhos sensoriais e dificuldades para o prazer feminino até o momento do orgasmo.