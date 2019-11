O prêmio foi recebido por

uma integrante da delegação diplomática brasileira na reunião

Durante reunião das Partes do Protocolo de Montreal (MOP-31), realizada em Roma no dia 5 de novembro, o projeto Propano da Eletrofrio Refrigeração LTDA recebeu o prêmio internacional “Lower-GWP Refrigeration and Air-Conditioning Innovation Award”, concedido pela Sociedade de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

Inédito na América do Sul, o projeto é o resultado de uma parceria da Eletrofrio com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) para o Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, que são gases refrigerantes sintéticos nocivos ao meio ambiente.

O prêmio é o reconhecimento pelo esforço dos envolvidos em desenvolverem uma solução inofensiva à Camada de Ozônio. Além disso, o Propano como gás refrigerante para equipamentos de refrigeração comercial se destaca por ser natural, atingir 100% de sustentabilidade em refrigeração e ter baixíssimo GWP (Global Warming Potential).

“Esta solução tecnológica representou um marco na evolução sustentável da refrigeração comercial brasileira e estamos honrados em levar o nome do Brasil para o mundo em uma causa tão nobre como esta. Receber este prêmio é muito gratificante para nós, pois mostra que estamos no caminho certo e que somos uma empresa que consegue trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável”, disse o diretor de marketing e vendas da Eletrofrio, Roberto Weidner.

O prêmio foi recebido por uma integrante da delegação diplomática brasileira na reunião, em nome dos profissionais Rogério Marson Rodrigues, Ivair Lucio Soares Junior, Gustavo Galdi Heidinger, Cassio Lucio Simonetti e Edgard Soares Pinto Neto.