O projeto de Redução de Déficit Habitacional da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) está beneficiando 97 famílias de Wenceslau Braz, localizada no norte pioneiro do Paraná. Integrante do programa Família Paranaense, o projeto vai amparar toda a comunidade de Vila Nova, que atualmente vive em condições precárias em área de risco. “Estamos investindo 9 milhões de reais para construir novas moradias que serão entregues gratuitamente para as famílias em situação de alta vulnerabilidade social já cadastradas em programas assistenciais dos municípios”, explicou o secretário Ney Leprevost.

A assinatura do termo de ajuste com as famílias foi realizada nesta quarta-feira (31), e todas serão relocadas do local e inseridas no aluguel social. “Os recursos são provenientes de um financiamento do Governo do Paraná junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e serão utilizados para subsidiar integralmente o custo das unidades habitacionais”, disse Leprevost.

As obras serão executadas por construtoras contratadas via processos licitatórios coordenados pela Cohapar e as casas entregues em nove meses.