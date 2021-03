Nas fotos o registro de mais uma ação social realizada no último dia 17 de fevereiro. O trabalho foi registrado no Projeto Barnabé que atende moradores de rua, levando alimentos, roupas, cortes de cabelo, além de banhos e ainda proferindo uma palavra da igreja. Esse projeto já existe há oito anos com a ajuda de parceiros importantes.

Estiveram presentes Patrik, que é o presidente da Ação Social para a comunidade A Chama, Nelson Firmino e o Thiago Oliveira.

Essa ação foi realizada na rua Pavão, 220, no bairro Gralha Azul.