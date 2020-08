Os cuidados para construir uma casa prática e funcional

A casa dos sonhos está no imaginário de muitas pessoas.

Do que vale construir, reformar ou decorar um espaço social para unir famílias se ao utilizá-lo no dia a dia ele não é funcional ou agradável?

Hoje, está cada vez mais fácil ter acesso a projetos personalizados e isso vem ganhando espaço na construção civil, e cabe ao arquiteto transformar as expectativas do cliente em realidade.

Para quem está pensando em ter a sua primeira casa projetada do zero deve-se levar em conta alguns fatores antes que a tão esperada residência se torne realidade.

Para o arquiteto Diego Franceschini, do escritório 42 Graus Arquitetura, o importante é “entender as necessidades específicas de cada cliente, analisar o orçamento e criar algo que seja transformador na vida de quem irá habitar esta nova casa.”

Neste projeto do escritório 42 Graus Arquitetura o fator primordial para a definição do projeto foi a vista para o vale no fundo do terreno, localizado em Guarapuava, Centro-Oeste do Paraná.

Tendo isto em mente, Franceschini optou por deixar todos os ambientes voltados para esta paisagem, usando de grandes aberturas em vidro que além de garantir visual único, trazem bastante iluminação e ventilação natural, sem a necessidade do uso de ar-condicionado ou lâmpadas acesas durante o dia.

O orçamento da obra é algo muito importante, destaca o arquiteto, e deve ser considerado. “Grandes estruturas acabam por impactar bastante este custo, porém neste caso o grande vão livre de 10 metros no ambiente social que interliga cozinha, jantar e sala de estar, acabou compensando porque há uma rica comunicação com o ambiente externo”, reforça Franceschini.

Toda a área social da casa se comunica com o jardim nos fundos do terreno, onde há a previsão para no futuro ter uma piscina.

Os revestimentos são responsáveis pela caracterização e personalização de um projeto, aqui com concreto aparente e piso em cimento queimado, transmitem um visual contemporâneo a esta residência.

Esse é um projeto para um casal jovem e o estilo galeria de arte está presente em cada espaço dos 170 m² de construção.

“Analisar as necessidades futuras é essencial, diz o arquiteto, e as três suítes no andar superior garantem o crescimento da família. Cada quarto tem a mesma vista privilegiada, sendo o banheiro da suíte master beneficiado também com esta vista espetacular”.

Visando novos planos que possam surgir na família, a laje de cobertura da garagem servirá como uma possível ampliação. A estrutura foi dimensionada para possibilitar mais 35 m² de área construída.

42 Graus Arquitetura

Simplicidade volumétrica, extrema atenção aos detalhes, traços retos e marcantes definem o conceito dos projetos do escritório 42 Graus Arquitetura, que sob comando do arquiteto Diego Franceschini há oito anos desenvolve projetos residenciais, comerciais, institucionais e de interiores.

Instagram: 42grausarq

www.42grausarquitetura.com