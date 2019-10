O fim de semana está repleto de opções para o público infantil, com destaque para o espetáculo Villa-Lobos para Crianças, que será realizado pela Camerata Antiqua de Curitiba, neste sábado (12/10), no Teatro Positivo.

Os cinemas da Fundação Cultural também têm atrações para os pequenos. Três filmes da saga Star Wars são o destaque do Cine Passeio.

No teatro, as crianças podem ver os espetáculos Chapeuzinho Vermelho e o musical Tumbalelê.

No Parque Barigui, a comemoração oficial do Dia da Criança também será no sábado. Veja os detalhes da festa aqui.

Programação da Fundação Cultural

Cinemateca apresenta Mostra de Cinema Espanhol

Nesta sexta-feira (11/10), a Cinemateca exibe, às 19h, o filme Saura, de Félix Viscarret. O documentário conta a história do famoso diretor espanhol Carlos Saura, mestre do cinema europeu. O filme integra a Mostra de Cinema Espanhol Atual, promoção da Embaixada da Espanha e do Instituto Cervantes. A mostra continua no fim de semana com a exibição de O que os homens falam, de Cesc Gay, no sábado (12/10), e Maria, de Nely Reguera, no domingo (13/10).

Serviço: Mostra de Cinema Espanhol

Data: até domingo (13/10)

Horário: 19h

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Entrada gratuita

Nova geração de escritores

O Solar do Guimarães recebe, de 11 a 18 de outubro, uma nova geração de escritores paranaenses para conversas sobre a coleção Geração PR10. A publicação reúne seis livros de promissores contistas curitibanos. O debate começa nesta sexta-feira (11/10), com a escritora Carol Sakura para falar sobre o livro A Batida dos Dias.

Serviço: debate sobre a Geração PR10

Data: 11/10 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Solar dos Guimarães (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Classificação: 16 anos

Entrada Franca

Show da Orquestra À Base de Cordas no Paiol

A Orquestra à Base de Cordas convida o músico Jay Vaquer para subir ao palco do Teatro do Paiol, neste sábado (12/10) e domingo (13/10). Com direção musical de João Egashira, a orquestra acompanha o músico na turnê Tourbilhão Voraz em Curitiba.

Serviço: Orquestra à Base de Cordas

Data: 12/10 (sábado) e 13/10 (domingo)

Horário: 20h (sábado) e 19h (domingo)

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº – Prado Velho)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Podem ser comprados na bilheteria do Teatro do Paiol e da Capela Santa Maria. Vendas on-line: aloingressos.com.br

_____________________________________________________________________________

Star Wars no Cine Passeio

O Cine Passeio e o fã-clube Conselho Jedi Paraná comemoram o Dia das Crianças (12/10) com três filmes da saga Star Wars: Star Wars: O Despertar da Força, Rogue One: Uma História Star Wars e Os Últimos Jedi. Quem for ao evento poderá ingressar no fã-clube dedicado a Star Wars e concorrer a prêmios sorteados antes das sessões começarem. As sessões iniciam às 19h.

Serviço: Star Wars

Data: 12/10 (sábado)

Horário: 19h

Local: Cine Passeio (Rua Riachuelo, 410 – Centro)

Entrada franca – os ingressos disponíveis até a lotação das salas

Villa-Lobos para Crianças

Ao som da Camerata Antiqua, 50 artistas de dança, música e teatro sobem ao palco do Teatro Positivo para celebração do Dia das Crianças (12) no concerto Villa-Lobos para Crianças. O concerto conta a história da jornada do pequeno Villa-Lobos numa viagem por um mundo mágico.

Serviço: Villa-Lobos para Crianças

Data: 12/10 (sábado)

Horário: 16h

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) – vendas on-line: diskingressos.com.br

*Crianças menores de 12 anos não pagam entrada.

Chapeuzinho Vermelho

O projeto CMT Cultural apresenta, neste sábado (12/10) e domingo (13/10), no Auditório Antonio Carlos Kraide, o espetáculo teatral Chapeuzinho Vermelho. Com direção de Roger Bertolan, a peça utiliza a fábula do francês Charles Perrault para transmitir mensagens ao público infantil.

Serviço: Chapeuzinho Vermelho

Data: 12/10 (sábado) e 13/10 (domingo)

Horário: 16h

Local: Auditório Antônio Carlos Kraide – Portão Cultural (Avenida República Argentina, 3430 – Portão)

Ingressos: R$ 5

Os 10 anos do grupo Tupi Pererê

O grupo de teatro infantil Tupi Pererê comemora dez anos de atividades com o musical Tumbalelê, neste domingo (13/10), no Teatro do Paiol. O musical apresenta canções autorais, aliadas a contação de histórias do folclore e do cancioneiro popular.

Serviço: Tumbalelê

Data: 13/10 (domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/nº – Prado Velho)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Teatro do Paiol e da Capela Santa Maria. Vendas on-line: aloingressos.com.br (inclusa taxa administrativa)