A Prefeitura de Curitiba leva cultura e arte aos bairros da cidade, seja com peças, cursos, exposições, literatura, música. Em novembro, a Regional Pinheirinho tem atividades que vão desde aulas de acordeão e recitais até a festa da Consciência Negra.

Novembro é o mês da Consciência Negra e a Rua da Cidadania Pinheirinho vai receber a exposição Capoeira Patrimônio da Humanidade, de 5 a 14 de novembro. O fotográfo Daniel Rebello dedica grande parte de sua produção artística aos registros da cultura popular de rua e a religiosidade afro-brasileira do Paraná.

Dia 10 de novembro, a Praça Zumbi dos Palmares será palco de apresentações do Musicar, de espetáculos artísticos e culturais, aula de dança urbana e samba, das 14h às 18h30. A programação é gratuita e aberta ao público. Além disso, será realizada uma feira de afro-empreendedorismo com produtos que estarão a venda para a comunidade.

O curso de acordeão foi um pedido dos moradores da região e ainda tem vagas abertas. As aulas começaram dia 21 de outubro e vão até 18 de dezembro em vários horários. As turmas são de quatro alunos e o professor é o músico Joabe Camargo. O curso tem valor de R$ 55.

A programação é realizada pelo Núcleo da Fundação Cultural de Curitiba da Regional Pinheirinho. De acordo com o administrador da regional, Reinaldo Boaron, a variedade de modabilidades artísticas, cursos e eventos é para atingir vários públicos. “A cultura deve chegar ao público e fazer parte da vida das pessoas”, disse Boaron.

Programação

Curso de acordeão

Data: 21/10 a 18/12 (segundas, terças e quartas-feiras)

Horário: segunda (18h, 19h e 20h), terça (14h, 15h, 16h e 17h) e quarta (9h e 10h)

Local: Casa da Leitura Osman Lins (sala 29), na Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

Público: aulas para quatro alunos. Valor R$ 55.

Solo preset e workshop com Marila Velloso

Data: 4/11 (segunda-feira)

Horário: 19h30 às 21h30.

Local: Colégio Estadual João Bettega (Rua Visconde do Cerro Frio, s/nº, esquina com Rua R. M 1020 – Novo Mundo)

Público: evento gratuito para alunos do colégio

Exposição Capoeira Patrimônio da Humanidade

Data: 5/11 a 14/11 (de segunda a sexta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30

Local: Casa da Leitura Osman Lins (sala 29), na Rua da Cidadania Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso)

Público: evento gratuito com classificação livre e aberto ao público

Consciência Negra na Praça Zumbi dos Palmares

Data: 10/11 (domingo)

Horário: 14h às 18h30

Local: Anfiteatro da Praça Zumbi dos Palmares (Rua Elói Orestes Zeglin s/nº – Capão Raso)

Público: evento gratuito e aberto ao público

Concerto Sons Nikkei: Fusão Musical Brasil e Japão

Data: 12/11 (terça-feira)

Horário: 14h30

Local: Escola Municipal Piratini (Rua Malta de Albuquerque Maranhão, 104 – Pinheirinho)

Público: evento gratuito para alunos da escola

Coral Nosso Canto Pinheirinho/Bairro Novo

Data: 21/11 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Paróquia e Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração (Rua Nicola Pellanda, 545 – Pinheirinho)

Público: evento gratuito e aberto ao público

Recital dos alunos de técnica vocal da FCC/Regional Pinheirinho

Data: 26/11 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Rua dos Pioneiros, 489 – Sitio Cercado

Público: evento gratuito e aberto ao público

Mundo Encantado com as alunas de balé da FCC/Regional Pinheirinho e Centro Transformação Social Vida Nova

Data: 30/11 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Circo da Cidade Lona Zé Priguiça (Rua Benedicto Siqueira Branco esquina com Rua Campo Mourão – Alto Boqueirão)

Público: evento gratuito com vagas limitas