Para quem quer transformar uma ideia em realidade, o HIPE Innovation Center, por meio da vertical Incubadora, lança seu primeiro edital de pré-incubação, denominado de HIPE My Idea, para seleção de empreendedores com ideias voltadas ao varejo. Os selecionados participarão de um programa gratuito de pré-incubação, que conta com um time de mais de 30 mentores para a estruturação e desenvolvimento dos projetos. Os interessados devem acessar o site http://www.hipe.cc/myidea, preencher o cadastro com informações sobre a sua ideia e aguardar a análise e retorno do time HIPE. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de dezembro.

Segundo o COO do HIPE, Ricardo Pontes, o objetivo do programa é identificar ideias com potencial para solucionar as dores do varejo. “Queremos promover o desenvolvimento empreendedor e estruturar as ideias para que elas saiam do papel”, destaca.

Serão selecionadas as 30 melhores ideias para participar de um programa de pré-incubação online, com mentoria e conteúdos especiais. Após esta fase, os 10 participantes que mais se destacarem ficarão uma semana no HIPE, com tudo pago, para criar uma apresentação para a banca, que fará a definição dos primeiros colocados. Um deles pode ser convidado para participar do HIPE como uma startup incubada e receber um aporte inicial.

Os primeiros colocados receberão um prêmio em dinheiro, sendo R$10 mil para o primeiro, R$5 mil para o segundo e R$3 mil para o terceiro. O primeiro lugar também ganhará uma viagem para a NRF 2023 em Nova Iorque.

“Estamos abertos a todas as ideias, soluções e, principalmente, pessoas que acreditam que podem fazer a diferença junto com a gente”, afirma a CEO do HIPE, Mariane Pocai.

O Centro de Inovação HIPE foi lançado recentemente com o propósito de fomentar novas soluções para o segmento varejista e ajudar as empresas a se reinventarem conforme as tendências e acontecimentos do Novo Varejo (New Retail).

Os sponsors do HIPE são duas empresas voltadas ao varejo: RP Info, especialista em sistemas para gestão e automação, e a Siga Cred, administradora de serviços financeiros.