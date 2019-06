Único Centro de Aprendizado chancelado pela embaixada americana em Curitiba, Inter Americano tem parceria com Secretaria de Estado da Educação (SEED-PR) para ampliar conhecimentos e transferir para alunos em salas de aula.

Professores de inglês da rede pública de ensino de Curitiba estão recebendo capacitação gratuita do Centro de Aprendizado Inter Americano para aprofundar conhecimentos na língua estrangeira. A iniciativa da Embaixada Norte-Americana no Brasil acontece por meio do Programa BRITE (Brazilian Teachers Innovating on the Teaching of English), organizado em Curitiba pelo Inter Americano, único centro de aprendizado chancelado pela embaixada americana na capital paranaense.

Os encontros acontecem até o mês de novembro, aos sábados pela manhã, na sede do Centro do Inter Americano. Nessa edição, trinta profissionais da educação da rede pública participam do programa, que tem parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SEED-PR).

O Diretor-Presidente do Inter Americano Marcos Julio Malhadas Junior enaltece o conteúdo oferecido e a dedicação dos professores. “Estamos muito contentes em oferecer esse conteúdo e ajudar a disseminar ainda mais a cultura norte-americana, principalmente, pelo conhecimento da língua. O esforço desses professores em se aprofundar é muito importante para toda rede de ensino”, garante Malhadas Junior.

Conhecimento

Presente em todos os encontros, que começaram em março, a técnica de Língua Estrangeira do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, na área de Formação de Professores, Janaína Pires de Oliveira, avalia a qualificação como transformadora. “É um conteúdo muito importante, que repasso para outros professores que não tiveram a oportunidade de estarem aqui. As ideias e as discussões que temos aqui, eu transfiro para eles, para que consigamos atingir o maior número de professores. Tenho visto que, realmente, a aplicação na sala de aula, para os alunos, é uma realidade bem positiva e consistente”, diz.

Fazem parte desse curso de capacitação gratuito aqueles profissionais da educação da rede pública que tiveram bons resultados em testes de nivelamento feitos pelo Inter Americano. Entre o cronograma, os professores revisam e aprendem mais sobre tópicos que consideram o novo cenário na área de Educação, tais como a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), relacionando-a com a Abordagem Comunicativa para Ensino de Línguas, habilidades para aprendizagem no século XXI, entre outros itens.

Se durante a semana, a professora da rede pública Patrícia Paulin está inserida em uma rotina com jovens estudantes, aos sábados é a vez dela se tornar aluna para o Programa BRITE. “É um presente, uma oportunidade única de estar aqui, primeiro, por ser gratuito, já que esses cursos custam muito. Depois, pelos profissionais que temos a oportunidade de conhecer, o professor do Inter Americano é incrível, com uma metodologia de ensino com muito aproveitamento. É só crescimento, acordo aos sábados feliz por vim aqui e poder transformar em conhecimento em sala de aula”, acredita a docente.

O aprendizado é mútuo e o professor de inglês do Inter Americano, Alexandre Batista, que leciona o curso de capacitação vê a oportunidade para também absorver conhecimento. “Eu saio daqui também mais completo, com mais conhecimento de técnicas, entendendo como funciona o processo na rede pública e, claro, capaz de ensinar ainda mais e melhor”, diz.

Todos os professores do Inter Americano são rigorosamente selecionados com formação superior e certificado internacional de proficiência em inglês.

Direcionamento

No último encontro, os professores de inglês da rede pública receberam a visita da representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Jennifer L. Uhler (Regional English Language Officer for Brazil), também do Consulado dos Estados Unidos, por meio da presença de Marcos R. Hirata, especialista em assuntos culturais, educação e intercâmbio; também representante do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem) da SEED-PR, Gislaine Ronise Feuser.

Também presente a coordenadora acadêmica do Inter Americano, Miriam Resende, que está à frente do Programa BRITE 2019, o Diretor-Presidente e a Gerente do Inter Americano, Marcos Julio Malhadas Junior e Daniele Trigueiros, respectivamente.