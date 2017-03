O vereador Professor Marlon (Pros) tentou protocolar junto à Câmara no dia 03 de março, Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal para que o vereador eleito em Fazenda Rio Grande seja proibido de ocupar cargos no Executivo Municipal (secretário municipal), sem renunciar ao cargo.

Porém, a grande maioria dos parlamentares que havia apoiado inicialmente a proposta, voltou atrás e retirou as assinaturas. Conforme o regimento da Casa é preciso assinatura de pelo menos um terço dos vereadores, para que o documento possa ser protocolado.

“A função de um vereador é a de fiscalizar o Executivo. Não há fiscalização se o vereador estiver ligado a um cargo dentro da Prefeitura. Vivemos um momento da descrença política, por isso é imprescindível adoção de medidas que moralizem essa Casa de Leis. Não podemos permitir que os interesses públicos se igualem aos interesses privados”, disse Professor Marlon.