Rafael Espindola de Abreu e sua mãe, Leoni utilizarão o software para rastreabilidade dos produtos cultivados. Crédito – Divulgação

A Associação de Produtores Orgânicos de Coronel Domingos Soares (Aprocel) está inovando ao iniciar a implantação de um software específico para a rastreabilidade da produção. A entidade conta com o apoio do Sebrae/PR no processo. A meta é potencializar a comercialização das verduras, legumes e frutas cultivados sem agrotóxicos e sem adubos químicos.

A Aprocel (https://www.instagram.com/aprocelorganicos/) conta com 23 produtores associados e a implantação do sistema está programada para começar em maio. “O objetivo é que todos os produtores passem a utilizar o software, que vai reunir informações desde o plantio das variedades, o preparo do solo, a colheita e a comercialização. Todos os dados poderão ser acessados pelos consumidores, via QR Code, em seus smartphones”, detalha Rafael Espindola de Abreu, diretor tesoureiro da Aprocel.

O software Raiz (http://www.raiz.agr.br/), de uma empresa do Espírito Santo especializada no setor, foi a ferramenta tecnológica escolhida. A expectativa da Aprocel é de incrementar a produção e impulsionar vendas. Os produtos orgânicos têm maior valor agregado e são comercializados por valores até 30% acima daqueles cultivados de forma convencional.

“Além de facilitar o acompanhamento do engenheiro agrônomo do nosso projeto, o software é um verdadeiro caderno de campo digital, colaborando na gestão do negócio. Por outro lado, os consumidores (por meio de QR Code inserido na embalagem), podem saber de onde vieram e como foram cultivadas as hortaliças e frutas, comprovando, assim, que estão comprando de pessoas que cultivam alimentos saudáveis e com sustentabilidade ambiental”, emenda Rafael, que é produtor de hortaliças.

Alyne Chicocki, consultora do Sebrae/PR, conta que a implantação do software faz parte de uma nova etapa do programa realizado em parceria com a Aprocel, para interação com a inovação.

“A caminhada do Sebrae com a Aprocel proporcionou consultoria técnica em orgânicos, viabilizou projeto adequado para uma nova agroindústria no município e levou a gestão técnica mais apurada aos produtores, para potencializar a produção e proporcionar mais segurança aos consumidores, mostrando os critérios de manejo e manipulação dos alimentos”, descreve.

A consultora do Sebrae/PR salienta ainda que a produção orgânica exige conhecimentos mais amplos por parte dos produtores e insumos mais caros. A gestão digital possibilita o melhor aproveitamento dos recursos.

Atualmente, os associados da Aprocel fornecem hortaliças, legumes e frutas para a merenda escolar nos municípios de Coronel Domingos Soares e Mangueirinha. A expectativa é elevar a produção e, consequentemente, passar a atender a outros mercados da região.