A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), por meio do Procon-PR notificou nesta quarta-feira (18) estabelecimentos comerciais de Curitiba, com objetivo de fiscalizar os abusos nos preços do álcool em gel e máscaras. A ação atende as novas medidas tomadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e pelo secretário da Sejuf, Ney Leprevost, para enfrentamento do coronavírus (Covid-19).

“O Procon está recebendo muitas denúncias de preços abusivos nos últimos dias, por isso determinei que fossem fiscalizados os locais denunciados para evitar maiores transtornos e prejuízos ao consumidor”, explicou o secretário da Sejuf, Ney Leprevost, que acompanhou a blitz.

Durante a ação foi solicitado aos estabelecimentos notificados que num prazo de 48 horas apresentem a nota fiscal de entrada dos produtos, para que possa ser feito o comparativo dos preços do produto comprado e por quanto foi vendido. “Com essa nota fiscal vamos fazer um comparativo dessa documentação e a partir disso constatar se houve algum abuso em relação ao consumidor”, relatou a chefe do Procon-PR, Claudia Silvano.

Ney Leprevost aproveitou a ação e fez um apelo aos responsáveis pelos estabelecimentos. “Precisamos pedir pra que todos os donos de estabelecimentos tenham consciência, responsabilidade social e cidadania, o momento não é de explorar as pessoas, o momento é de respeitar e ter solidariedade”.

NOVAS MEDIDAS – Com as determinações do secretário Leprevost, o Procon-PR vem atuando em outro âmbito, com denúncias online pelo consumidor.pr.gov.br e pelos telefones: 0800-41-1512, ou 3223-1512, ficando suspensos os atendimentos presenciais e audiências.

