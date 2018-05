No início do mês, os policiais Fabricio e Pereira abordaram um veículo Fiat Linea cor prata, na Rua Ari Taborda, no Ganchinho. O condutor Jhonattaan Nogueira Vidal de 28 anos de idade, acabou sendo detido por dirigir sem habitação o veículo de placas MFO 0636.

O mais surpreendente é que dentro do carro, veja só, foram encontrados: uma batedeira, um aparelho de som, um Top Grill, uma sanduicheira, dois vídeo games (um branco e outro preto) com seus respectivos acessórios, uma panela de pressão preta, um aspirador de pó estilo vassoura e uma caixa de som Bluetooth.

Com tanto “equipamento” sem nenhum documento comprovando a origem dos mesmos ficou claro que era produto de arrombamentos efetuados na região.

E para completar, o motorista tinha em seu poder cerca de 150 gramas de maconha.

Além da suspeita de furto, o mesmo acabou sendo autuado em flagrantes por tráfico de entorpecentes.

Com uma vasta lista de passagens pela polícia, pela prática dos crimes de furto, associação para o tráfico entre outros Jhonattaan, mesmo sem tornozeleira, ele ainda conta com dois mandatos de monitoração eletrônica.

Por fim fica o alerta, se você foi recentemente vítima de arrombamento e identificou que algum destes objetos possa ser seu, pode passar na delegacia para reconhecer e colaborar com as investigações.

Após a lavratura do flagrante o mesmo será conduzido para a Central de Flagrantes nesta Capital.

O Delegado Chefe do 13° Distrito Policial Gerson Alves Machado, ao divulgar a prisão aproveitou para solicitar para, mesmo de forma anônima, liguem para o telefone da delegacia 3396-1471 passando informações para o Superintendente Ronald Redes para denúncias de pessoas suspeitas ou envolvidas na prática de crimes no Tatuquara.