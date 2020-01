Destaque para os investimentos em obras de prevenção das enchentes

Trabalhos de dragagem e desassoreamento dos córregos Henry Ford, Vila Formosa e demais afluentes do Rio Pinheirinho trouxeram mais tranquilidade e segurança para os cerca de 152 mil habitantes dos bairros Capão Raso, Novo Mundo, Fanny, Lindoia e Pinheirinho.

A área de saúde também foi contemplada com a reforma da UPA Pinheirinho, um estabelecimento moderno e bem aparelhado. Foram renovadas as instalações elétricas, hidráulicas e reestruturado todo o sistema de gases medicinais dentro de uma estrutura dos anos de 1990.

Foram R$ 450 mil investidos na obra com construção de banheiros e fraldário, ampliação e criação de salas de atendimento, reforma da sala de procedimentos e da recepção, troca de piso e das calhas, pastilhamento e pintura de paredes internas, revisão da cobertura, renovação do mobiliário e ajustes de acessibilidade.

Novo atendimento

Com a reforma, foi possível implantar o sistema chamado de Circuito Direcionado de Atendimentos (CDA), que separa o fluxo dos pacientes de baixo risco (classificados com pulseiras azuis e verdes) dos prioritários (amarelo) e dos de urgência e emergência (laranja e vermelho). Com isto o atendimento fica focado em cada tipo de necessidade e reduz o tempo de espera geral.





A passarela da Linha Verde de aceso a Rua João Bley Filho foi reformada melhorando a visibilidade do local.

Lixão dá lugar a academia ao ar livre

No ano todo a limpeza de galerias pluviais e bocas de lobo, pouco visíveis, assim como a desobstrução e limpeza de córregos, além dos tapa-buraco nas ruas. Foram 66 ações de limpeza, assoreamento e intervenções em rios, córregos e canais da região visando evitar inundações.

Limpeza de córregos e riachos, trabalhos de desassoreamento

Cícero Souza Filho e a filha gostaram da revitalizção da pracinha Vila Saquarema.

Vila São Carlos, no Bairro Pinheirinho.

Nos Faróis do Saber foram implantados quatro novos espaços maker em 2019 e sete escolas municipais e CMEIs receberam melhorias como recuperação de pisos, forros do teto e até telhados reformados.

Manutenção e reforma de 15 pontes e passarelas. E a soma total de 1.393.501 metros quadrados de roçadas.

Outras intervenções como na iluminação, 4.265 lâmpadas trocadas, nova iluminação na praça Zumbi dos Palmares. Praças revitalizadas.

Na área social podemos destacar a formação de 536 pessoas em cursos profissionalizantes.

A Cohab retomou mais uma importante obra do programa habitacional do município com a Moradias Castanheira, na CIC, onde serão construídas 88 novas moradias.

Hospital do Idoso também ampliou sua capacidade de atendimento chegando a 6,6 mil internamentos, 10,1% a mais que o ano passado.

