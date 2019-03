As principais fraudes da praça em 2018 foram os cheques falsificados ou roubados e o cartão de crédito clonado

O mais importante desta informação é que estes empresários de pequeno porte tem a tendência de facilitar e negligenciar os cuidados com os riscos de fraudes. As micro e pequenas empresas são em número muito maior no total dos negócios no Brasil, e, por não contarem com grandes estruturas de controle por falta de recursos suficientes, viram os principais alvos das fraudes.

Hoje, diante da instabilidade econômica e poucas vendas, a prevenção precisa ser ainda maior visando evitar perdas financeiras. Levantamento feito nas capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apresenta estes números: “recebimento de cheques falsificados ou roubados (33%), as transações feitas com cartões de créditos clonados (25%) foram os tipos de fraudes mais sofridos por micro e pequenos empresários ao longo de 2018. No total, 11% das micro e pequenas empresas no país tiveram algum prejuízo financeiro no último ano em virtude de golpes praticados por estelionatários”.

Outra fraude é com utilização de RG, CPF ou CNH de terceiros, uso de documentos falsificados, compras realizadas mediante cartão de débito clonado entre outros.

O alerta é que para evitar a ação de estelionatários o empresário precisa alguns cuidados básicos: “a começar pela checagem do CPF de quem está buscando crédito em sua loja. “Prestar atenção na consistência das informações fornecidas é fundamental, pois divergências muito grosseiras podem ser sinal de fraudes”.