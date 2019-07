No ano em que atinge a marca de 50 lojas, o Condor Super Center inaugura um novo conceito que vai oferecer muito conforto e um mix selecionado de produtos aos consumidores. O novo Condor Gourmet foi inaugurado neste dia 30 de julho, em Ponta Grossa, após receber um investimento de R$ 3 milhões para uma completa revitalização onde operava o Super Condor Centro, que entrou para a história como o primeiro supermercado do Paraná, pertencente à família Tuma. Em 1992, as instalações foram adquiridas pela rede e agora passaram por total reestruturação para atender a nova proposta.

As novidades já podem ser vistas logo na entrada, que recebeu nova fachada, muito mais moderna. Além de se destacar pela beleza, a nova loja possui o objetivo de oferecer ao cliente uma experiência única, que vai poder encontrar itens diferenciados para atendê-lo no dia a dia, mas sobretudo em ocasiões especiais. “Idealizamos um projeto que coloca o cliente em evidência, com detalhes que farão com que ele se sinta tão valorizado dentro da loja que queira aproveitar cada minuto de compra”, destaca o fundador e presidente da rede, Pedro Joanir Zonta.

Todos os setores vão oferecer opções de excelente qualidade, para que o consumidor enxergue os produtos como um presente para ele mesmo. “Quem não gosta de se desligar do mundo e aproveitar o sabor de uma boa refeição e uma boa bebida? O maior diferencial será aliar o conceito gourmet com economia, uma forte característica da nossa empresa que busca oferecer diariamente as melhores oportunidades aos nossos clientes”, acrescenta o presidente.

São diversos produtos premium e internacionais no mix, inclusive na adega, que conta com opções de rótulos nacionais e importados. Os clientes poderão encontrar, ainda, cortes especiais de carne Angus, além de queijos especiais, frutas selecionadas, padaria, confeitaria e rotisseria, e uma vasta linha de perecíveis, com alimentos prontos ou pré-preparados para o consumo.

A nova loja também dispõe de uma cafeteria, que deixou o ambiente ainda mais aconchegante, tornando-se um espaço a mais para os clientes aproveitarem o momento das compras.

Para deixar a loja ainda mais confortável, todas as gôndolas foram trocadas por modelos mais baixos, que melhoram a exposição, deixam os produtos ao alcance do cliente e aumentam o espaço de circulação nos corredores. Os balcões refrigerados também foram todos trocados por modelos com porta, que além de deixarem a loja mais bonita e elegante, proporcionam mais economia de energia elétrica e mantêm os produtos bem conservados.

Um dos destaques do Condor Gourmet é a comunicação visual, que segue o conceito gourmet e passou a contar com uma proposta diferente das demais lojas da rede. As cores utilizadas conferem requinte e elegância ao ambiente, sinalizando de maneira eficaz os setores da loja. A iluminação foi escolhida para seguir a mesma proposta da comunicação visual, por isso, é mais suave e proporciona mais aconchego e bem-estar.

Condor Super Center

O Condor Super Center iniciou sua trajetória em Curitiba, em 1974, quando inaugurou sua primeira loja com 110m² e apenas cinco funcionários. Hoje, conta com mais de 13.000 colaboradores diretos e atende mensalmente a mais de 4 milhões de clientes.

A rede conta com 50 lojas, entre super e hipermercados, em 17 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais, Norte do estado e, em Santa Catarina, nas cidades de Joinville e Mafra. A rede conta ainda com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.

Serviço

O Condor Gourmet está localizado na Av. Dr. Vicente Machado ,98 – Centro – Ponta Grossa – PR, e seu horário de atendimento é de segunda a sábado das 8h às 21h.