O prazo para a votação dos temas prioritários a serem contemplados nas leis orçamentárias da cidade foi estendido e a primeira fase do Programa Fala Curitiba que se encerraria no domingo (5/4) segue até o dia (30/4).

Nesta primeira fase do programa de consultas públicas, cada cidadão pode escolher até 5 temas por regional que considera prioritário na cidade para compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Por causa da pandemia de coronavírus, neste ano o programa de consultas públicas para será feito exclusivamente de forma on-line pelo portal fala.curitiba.pr.gov.br.

“Mesmo em um momento tão complicado quanto este do coronavírus, nós não podemos parar de planejar o nosso futuro e ouvir as prioridades da população é muito importante. Mesmo on-line é fundamental a participação dos cidadãos no programa Fala Curitiba.” Disse o Prefeito Rafael Greca.

Segunda fase

A segunda fase do Fala Curitiba será realizada entre os dias 2 e 22 de maio, também por votação on-line, quando será feito o detalhamento das prioridades apontadas na primeira fase. As escolhas dos cidadãos deverão compor a proposta de Lei de Orçamento Anual (LOA), que será encaminhada para análise e votação pela Câmara Municipal e posterior execução ao longo do ano de 2021.

Asfalto

Obras de pavimentação, como manutenção (tapa-buracos), implementação e recuperação, são tratadas em programas separados do Fala Curitiba. As solicitações para este tipo de intervenção pode ser feita pelos canais da Central de Atendimento ao Cidadão, pelo telefone 156, via portal de internet www.central156.org.br ou pelo aplicativo Curitiba App, disponível para os smartphones nos sistemas iOS e Android.