A jornalista Dina Barile é um exemplo de superação e determinação. Filha de imigrantes italianos que fugiram do caos pós-guerra, viveu uma infância bem humilde, quando dependia de boas notas escolares para conseguir bolsas de estudos para poder estudar. Hoje, fala inglês, italiano e espanhol e cursou duas faculdades: Bacharelado em Estatística, na USP; e Ciências Atuariais, na PUC. Prestou concurso para bolsa de mestrado na USP e passou em primeiro lugar, porém, como tinha que trabalhar para seu próprio sustento e o da família, desistiu da bolsa que exigia dedicação exclusiva. Dina está sempre querendo quebrar paradigmas. “Quero estar à frente do meu tempo”, diz constantemente. Fascinada por novas experiências e por conhecer mais, embarcou recentemente em um caça MIG 29, na base de Sokol, na Rússia e se tornou a primeira e única mulher brasileira a chegar à Estratosfera. No dia seguinte, realizou um voo em gravidade zero.

Dina Barile é uma sonhadora. Mas não dessas pessoas que vivem em um mundo imaginário, que não passa de desejo e de pura fantasia. É que Dina é também uma realizadora, especializada justamente nisso: concretizar aquilo que sonha!

Jornalista apaixonada por turismo, já conheceu 127 países. Em novembro de 2015, tornou-se primeira brasileira a viajar para a Estratosfera. Para a viagem até a estratosfera, Dina precisou ir até a Rússia. Tudo foi organizado pela empresa do astronauta brasileiro Marcos Pontes. Dina foi a 16.700 metros da Terra, em um caça MIG 29. Fez diversas manobras de combate e foi submetida a uma força 7G (sete vezes o peso do seu corpo). Para isso, se preparou durantes seis meses com uma médica especializada em esportes radicais, tomou vitaminas, passou por vários exames e fez academia (o que detesta). “Sou a primeira brasileira a fazer essa emocionante viagem. Levei a bandeira nacional comigo, conta”.

Em dezembro do ano passado, pediu votos na internet para conquistar outro sonho: ser uma das pessoas escolhidas para carregar a Tocha Olímpica. O “concurso”, realizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, foi entre os 50 mil voluntários já escolhidos para os Jogos. Cada voluntário que quis participar enviou um vídeo falando de suas motivações e pedindo o voto. Foi escolhido apenas um voluntário em cada estado. Conseguiu! Dina, que trabalhou com voluntária na Copa do Mundo de 2014, foi a voluntária escolhida para conduzir a Tocha Olímpica, como a representante de São Paulo, entre todos os inscritos para trabalhar como voluntários nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016.

O grande sonho, paixão e realização de Dina são as suas viagens. Os números impressionam, mas não revelam tudo: 127 países já é muita coisa, mas para vários ela viajou diversas vezes. Podemos dizer que esteve 400 vezes em países fora do Brasil.

Durante os 30 anos em que trabalhou no banco Banespa, viajava sempre nas férias: uma vez por ano dentro do Brasil e no ano seguinte para o Exterior. Depois de aposentada, segue viajando muito. Conhece lugares instigantes e exóticos como Butão, Índia, Madagascar, Islândia, Namíbia, Etiópia, Tailândia, Antártica e Tunísia. “Amo viajar e conhecer lugares bonitos e instigantes, mas principalmente conhecer pessoas e culturas. É o que mais me motiva”, conta a jornalista, que criou um Portal, chamado Spot Life.

“Após aposentar-me, montei um site para divulgar e ajudar ONGs e entidades assistenciais que não tinham verba para se promover. O site cresceu e agora é um portal de variedades, onde falo de gastronomia, turismo, moda, comportamento, beleza, celebridades, entretenimento, esportes e lifestyle”, afirma.

Apesar de aventureira, Dina é uma mulher discreta. Desde sempre aprendeu que a discrição e a segurança estavam acima de tudo e que não deveria correr riscos. E também precisou lutar contra a falta de autoestima. “Meus pais eram muito humildes. E, com medo que eu ficasse mimada, nunca me elogiaram e nunca tomaram meu partido. Se alguém brigasse comigo ou me batesse na escola, ao invés de ir lá tomar satisfação, como as mães das minhas amigas faziam, minha mãe dizia: “se você apanhou é porque aprontou algo e mereceu”. Eu era sempre a primeira da classe e mesmo do colégio. Sempre tirava 10 em tudo, me matando de estudar. Se tirasse um 9,5, já não me conformava. Daí as pessoas me elogiavam para minha mãe, dizendo que eu era inteligente e ela respondia: “ela não é inteligente, ela é esforçada”. Até mesmo nos esportes eu me destaquei. Cheguei até a ganhar medalha de arremesso de peso”! Não tenho mágoas, porque sei que sempre me amaram e era a forma que achavam que era a melhor para mim. Ainda assim, sei que até hoje muito do que faço é para ouvir que eu sou inteligente e capacitada; é esperando que alguém me reconheça”, diz.

Nossa heroína, se considera “Pós Doutorada em Viajologia”, “Já conheci 23 estados em nosso lindo País e quase 130 países, em todos os continentes, acumulando conhecimento através do contato direto com outras culturas”, afirma, acrescentando que até fica surpresa com as suas conquistas. Quer exemplos? Dina celebrou aniversário na Antártida em um ano e no Polo Ártico no outro, onde foi presenteada por belíssimas Auroras Boreais.

Aos 60 anos e solteira, adora viajar e é aventureira, mas no amor prefere relações estáveis. “No Brasil não tenho dado muita sorte com namorados, mas nos extremos até que me dou bem. Encontrei um namorado alemão no Alaska e ficamos juntos por quatro anos e outro namorado, inglês, na Antártida com o qual estou até hoje, desde 2011”, revela.

“Adoro viajar e tenho paixão pelos países que conheci, mas digo que o Brasil é o país mais belo do mundo e o melhor lugar para se viver. Temos todos os atributos para ser país mais visitado do planeta e transformar o turismo na nossa maior fonte de renda”, afirma, acrescendo que se sente uma embaixadora voluntária do Brasil. “Quero ser um agente transformador para que o Brasil atraia turistas e possamos trocar conhecimento, cultura e informações. Sou determinada em divulgar o País, incentivando todas as pessoas que conheço ao redor do mundo a vir conhecê-lo. Pode não ser muita coisa, mas adoro saber que faço a minha parte”, finaliza.