Em data de hoje 21/05/2018, os investigadores Fabricio, Fernando e Pereira que vinham investigando denúncias de Tráfico de Entorpecentes, na região do Tatuquara, acabaram chegando na Travessa São Cristóvão 41, os policiais avistaram os suspeitos, objetos da investigação, que ao verem a viatura tentaram se desfazer de drogas que estavam em seu poder, sendo Crack e Cocaína.

Após a abordagem e apreensão da droga, o que estava em posse da droga, acabou levando a equipe até uma residência onde foram apreendidas 16 buchas de Cocaína e 63 pedras de Crack que estavam em cima da cama, preparadas e acondicionadas para a venda, 4 celulares, R$ 48,00 Reais em cédulas de pequeno valor, uma balança eletrônica de precisão, cerca de 20 invólucros plásticos utilizados para embalar a droga. Ainda no local foram apreendidas 2 máscaras plásticas, e uma Jaqueta azul de uso exclusivo do SAMU.

O casal foi identificado como Anderson Lopes Lobo de 22 anos e Tatiane Pereira da Silva de 25 anos de idade, ambos autuados com base no Artigo 33 da lei 11343/06 Lei de Drogas, cujo a pena é de 5 a 15 anos de reclusão.

Segundo informou a equipe de investigação o conduzido Anderson Lopes Lobo é suspeito da prática de roubo na região do Tatuquara, qualquer pessoa que tiver sido vítima desse indivíduo, procurar esta distrital e colaborar com as investigações, em especial o responsável pela jaqueta do SAMU.

O conduzido será encaminhado para a Central de Flagrantes e a conduzida para o 8° DP.

*O Delegado chefe do 13º Distrito Policial Gerson Alves Machado, solicita que as pessoas de forma anônima, liguem para o telefone (41) 3579-2603, passando as informações para o Superintendente Ronald Redes e denunciem pessoas envolvidas com a prática de crimes.*

*Colaborando assim no combate à Criminalidade.*