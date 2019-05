Recém inaugurada, a Feira Regional Boa Vista é boa opção para quem procura presentes originais, criativos e com bons preços para presentear as mamães. Nesta semana, a feira que acontece sempre às sextas-feiras será ampliada para quarta-feira (8/5) e quinta-feira, sempre das 10h às 18h, na Rua da Cidadania do bairro.

São dezenas de opções para gastar pouco e acertar no presente no Dia das Mães: bijuterias, roupas, chinelos, objetos de decoração, biscoitos, doces e salgados preparados artesanalmente e muito mais.

Ainda tem um estímulo extra: as compras rendem bilhetes para concorrer a uma cesta com produtos das 24 barracas de comércio participantes.

A feira foi inaugurada pela Prefeitura de Curitiba em abril para estimular o empreendedorismo local e divulgar a produção de moradores dos bairros.

Serviço

Feira Regional Boa Vista

Quando: Todas às sextas-feiras, das 10h às 18 horas. Nesta semana funcionará também nas quartas e quintas-feiras.

Local: Rua da Cidadania Boa Vista, na AV. Paraná, 3600