Seis unidades básicas de saúde passarão por reformas. Em quatro delas as obras já começaram e as demais terão início até a primeira quinzena de agosto. Melhorias do piso ao teto garantirão aos pacientes e profissionais ambientes mais agradáveis e confortáveis.

As unidades que já estão em obras são Santa Efigênia (Barreirinha), Pompeia (Tatuquara), Caiuá (CIC) e São Paulo (Uberaba), que foram desativadas temporariamente nessa pandemia dentro da reorganização da rede de saúde.

“Mesmo com toda a pandemia que estamos enfrentando, não deixamos de priorizar outras ações necessárias dentro da nossa rede de saúde. Eram unidades que precisavam passar por obras, e aproveitamos a reorganização feita para tocar as reformas”, disse Márcia Huçulak, secretária municipal da Saúde de Curitiba.

Nessas quatro unidades onde as obras já iniciaram, a previsão é que os serviços estejam prontos no fim de agosto. “Elas voltarão a funcionar e a população será atendida dentro uma estrutura melhor e mais confortável”, disse Márcia.

Neste mês de julho começam ainda ser reformadas as unidades Ipiranga (Capão Raso) e Vista Alegre (Vista Alegre) que tiveram o atendimento temporariamente transferido para unidades próximas até que as obras terminem.

As reformas contemplam

– Revisão de cobertura

– Adequação dos pontos de lógica e elétrica para melhorar a ergonomia no fluxo do trabalho

– Retirada total do piso paviflex e substituição por piso de granitina, incluindo os banheiros dos usuários

– Substituição total do forro de madeira por forro de PVC

– Substituição de parede de madeira existente dentro do consultório, por parede de alvenaria

– Cadeiras odontológicas individualizadas, separadas com biombos de vidro

– Construção de mureta na recepção para melhorar as instalações elétricas dos computadores

– Troca do revestimento cerâmico da lavanderia, cozinha e dos banheiros dos funcionários

– Mudança de pontos de água e esgoto de alguns lavatórios, para melhorar a ergonomia do ambiente

– Instalação de janela na sala de reunião para aumentar a ventilação da sala

– Instalação de revestimento cerâmico no depósito de lixo para melhorar a limpeza

– Troca de todas as luminárias internas

– Instalação de refletores no pátio

– Pintura interna e externa geral

– Troca de todo o mobiliário branco da UBS (mesas, armários tipo professor, etc)

– Acréscimo de mobiliário novo em alguns ambientes