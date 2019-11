A Prefeitura de Curitiba lança a campanha Natal Solidário, que vai arrecadar brinquedos novos que serão doados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e são atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS). A meta é conseguir 80 mil brinquedos para meninos e meninas de até 12 anos de idade.

Os presentes serão entregues às crianças a partir do dia 2 dezembro, durante festas de Natal programadas para acontecer na Ópera de Arame e nas dez regionais da cidade.

Para alcançar a quantidade de brinquedos necessária, a Prefeitura pretende contar mais uma vez com a solidariedade dos empresários, comerciantes e da população curitibana.

“A solidariedade de todos é imprescindível nesse momento. Os brinquedos arrecadados transformarão o Natal dessas crianças em um momento de felicidade”, diz o presidente da FAS, Thiago Ferro, responsável pela coordenação da campanha Natal Solidário.

Thiago lembra que as crianças que serão atendidas pela campanha vivem em condições de pobreza e miséria e, normalmente, não recebem presentes de Natal.

As doações poderão ser feitas até 29 de novembro, diretamente na FAS, na Rua Eduardo Sprada, 4.520, bairro Campo Comprido, onde está sendo montada uma grande estrutura para o recebimento e separação dos brinquedos. Também haverá caixas de coleta em pontos espalhados pela cidade.

Esta é a segunda campanha Natal Solidário. A primeira aconteceu em 2017, quando foram arrecadados 80 mil brinquedos.

Mais informações sobre a campanha e pontos de coleta podem ser vistas no site da Prefeitura e no da FAS.

Lista inicial de pontos de coleta

Instituto Curitiba de Saúde (ICS) – Av. Mal Floriano Peixoto, 1.895 – 2° andar – Rebouças

Secretaria Municipal do Esporte Lazer e Juventude (Smelj) – Rua Solimões, 160 – São Francisco

Unibrasil – Rua Konrad Adenauer, 442 – Tarumã

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) – Rua Ivo Leão, 42 – Alto da Glória

Bumerang Brinquedos – Rua Carlos Pioli, 191 – Bom Retiro

Bumerang Brinquedos – Shopping Crystal – loja 244/245

Bumerang Brinquedos – Shopping Estação – Piso 1

Bumerang Brinquedos – Shopping Ventura – Loja 40/46

Grupo Boticário – Av. Rui Barbosa, 4.110 – São José dos Pinhais

Grupo Boticário – Rua Gonçalves Dias, 225 – Batel

Regional Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado

Regional Boa Vista – Av. Paraná, 3.600 – Boa Vista

Regional Boqueirão – Av. Mal Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão

Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru

Regional CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 – CIC

Regional Matriz – Rua Monsenhor Celso, 35 – 2° andar

Regional Portão – Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha

Regional Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 –

Regional Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Regional Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – Tatuquara

A Prefeitura promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019 com o patrocínio das empresas Supermercados Condor, Electrolux, Volvo, Samar Iluminação, Servopa, Associação Comercial e Industrial de Santa Felicidade (Acisf) e Associação dos Lojistas do ParkShoppingBarigüi. A programação de espetáculos vai até 23 de dezembro e a decoração poderá ser vista até 6 de janeiro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE: https://natal.curitiba.pr.gov.br/

A programação está sujeita a alterações.