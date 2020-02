Os últimos três anos foram marcados por importantes investimentos da Prefeitura em obras de prevenção das enchentes, saúde, educação, em manutenção urbana e asfalto novo nos bairros da Regional Pinheirinho. Os detalhes foram apresentados pelo prefeito Rafael Greca nesta sexta-feira (14/2) aos empresários da região.

“Foram anos de muito trabalho e investimentos em obras para melhorar e valorizar a região e a vida dos moradores dos bairros Capão Raso, Novo Mundo, Fanny, Lindoia e Pinheirinho”, disse Greca.

O prefeito falou dos trabalhos de dragagem e desassoreamento dos córregos Henry Ford, Vila Formosa e demais afluentes do Rio Pinheirinho, que trouxeram mais tranquilidade e segurança para os cerca de 152 mil habitantes da região.

Greca ressaltou, ainda, a reforma da UPA Pinheirinho, entregue para a população em março de 2019, um equipamento moderno e bem aparelhado para o atendimento de casos de urgências e emergências. Outro destaque foi a entrega do Armazém da Família Maria Angélica.

Os curitibinhas da regional ganharam quatro novos espaços maker em 2019. Os Faróis do Saber e Inovação Roberto Barroso, José de Alencar, Tasso da Silveira e Clarisse Lispector. E sete escolas municipais e CMEIs receberam melhorias. Tiveram recuperação de pisos, forros do teto e outras precisaram ter telhados reformados.

Nos últimos três anos, a regional foi contemplada com 34 quilômetros de asfalto novo em todos os bairros e 713 metros de asfalto em ruas de saibro.

Também houve manutenção de 11 quilômetros de calçadas, 651 quilômetros de tapa-buraco, quatro milhões de metros quadrados de roçada, 18 mil ocorrências de manutenção da iluminação foram atendidas e 364 luminárias de LED substituídas.

Novidade

O prefeito lembrou da abertura da licitação, na última quarta-feira (12/2), para o novo trecho do Ligueirão Norte-Sul, desde a Praça do Japão ao Terminal Pinheirinho.

O município vai investir R$ 34,8 milhões, em recursos próprios, nas obras para ultrapassagem dos ônibus, na requalificação de estações-tubo e na pavimentação do corredor de transporte, que irão concluir a ligação do Ligeirão Norte-Sul do Santa Cândida ao Pinheirinho.

Presenças

Participaram o vice-prefeito Eduardo Pimentel; o presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta; o administrador regional do Pinheirinho, Renaldo Boaron (Bracatinga); o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto; e os vereadores Tico Kusma, Mauro Bobato, Tito Zeglin, Beto Morais e Ezequias Barros.