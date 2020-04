REGIONAL PINHEIRINHO

A partir desta terça-feira (7/4) a Prefeitura de Curitiba disponibilizou um crédito de R$ 70 para famílias com crianças em situação de vulnerabilidade matriculadas nas escolas e CMEIs da Regional do Pinheirinho, que atende os bairros Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.

A medida vale para as famílias cadastradas no Bolsa Família e foi adotada para compensar a falta da merenda escolar por causa da suspensão das aulas em decorrência da pandemia da covid-19. O crédito deve ser trocado por alimentos nos Armazéns da Família.

Cerca de 820 famílias atendidas pela regional têm direito ao vale. Os créditos podem ser utilizados nos três armazéns que estão funcionando na região, o do Pinheirinho, ao lado do terminal, o do Capão Raso e o Maria Angélica. Além destes locais as famílias também podem fazer suas compras em mais 30 lojas distribuídas na cidade.

Os Armazéns da Família atendem de terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h45, e aos sábados, das 8h30 às 13h.

Regional CIC

Na segunda-feira (6/4), na Regional CIC, foram entregues mais 118 cestas básicas às famílias que estão com as crianças de escolas municipais em casa. Apenas na CIC foram distribuídas 1253 cestas.

Também já foram entregues cestas básicas para famílias nas regionais Bairro Novo, Santa Felicidade e Tatuquara, totalizando 6.034 cestas entregues na quinta e sexta-feira.

Cestas básicas e crédito alimentar

Conceder as cestas e os créditos às famílias em vulnerabilidade foi uma medida adotada pela Prefeitura de Curitiba para compensar a falta de alimentação nas unidades escolares durante a paralisação das aulas, decretada em função da pandemia de coronavírus. Serão beneficiados cerca de 17 mil estudantes, pertencentes a 11.400 famílias.

“Curitiba é maior que seus desafios e com estas medidas estamos garantindo alimentação para quem mais precisa”, afirma o prefeito Rafael Greca.

Como fazer

Para ter acesso ao crédito de R$ 70, o responsável da família deverá ir a uma das lojas do Armazém da Família com o seu CPF e carteira de identidade. Também terá que assinar documento, certificando que recebeu o crédito.

Caso o responsável não puder fazer a compra, outro membro da família poderá fazer em seu nome. Para isto, deve levar documentos pessoais e do responsável da família, além de assinar um termo de recebimento do benefício.

O crédito de R$ 70 tem validade até o fim deste mês.

Quem recebe?

Para ter direito ao benefício, a família precisa ter filhos em escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados, e que, comprovadamente, estejam cadastradas no Programa Bolsa Família.

O responsável deverá levar o CPF ou a carteira de identidade. Também precisa ter o nome do estudante matriculado e nome da instituição de ensino, para conferência dos dados.