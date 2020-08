Inauguração da quadra de esporte da Escola Padre José Anchieta.

Até o dia 14 deste mês, a Prefeitura de Curitiba vai entregar doze Faróis do Saber e Inovação, nove Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), três quadras cobertas em escolas e dois centros de formação para professores.

São beneficiadas as regionais Matriz, Pinheirinho, Tatuquara, Bairro Novo, Cajuru, CIC, Boa Vista, Portão, Santa Felicidade e Boqueirão.

Na última semana, a população recebeu Universidade Livre do Professor (CIC), o CMEI Adolfo Bezerra, na Matriz, e as quadras cobertas das escolas municipais Padre José de Anchieta (Portão), Theodoro de Bona e Cerro Azul, ambas no Boa Vista.

Inauguração do CMEI Maria de Lourdes Araujo Canet.

Na semana que vem, serão entregues o CMEI Isabel Pimentel (Tatuquara), o Centro de Desenvolvimento Profissional Maria de Lourdes Prado (Tatuquara), os CMEIs Lili Mochon e Telma Fontoura (ambos Bairro Novo), os CMEIs Ana Gracia e Salomé Machado (ambas Cajuru), CMEI Ivonete Rosa (Pinheirinho), CEMI Madre Elvira (Boqueirão) e doze Faróis do Saber e Inovação.

Ícones da cidade

Os novos Faróis serão entregues todos no dia 13/8. Eles estão nas regionais Santa Felicidade, Boqueirão, Boa Vista, Cajuru e CIC.

Ao todo, Curitiba terá 33 Faróis do Saber e Inovação, em todas as dez regionais. Vinte e um já foram entregues.

Antes estruturas com livros e acesso gratuito à internet, o novo projeto é uma evolução dos Faróis do Saber, criados na década de 1990.

O objetivo agora é oferecer, de maneira gratuita a toda comunidade, espaços de inovação baseados no conceito da educação maker. Os novos espaços ficam no mezanino dos faróis e oferecem impressoras 3D para criação de protótipos, com a orientação de professores da rede municipal que passam por formação continuada.

Veja a lista dos novos faróis:

Boa Vista

Antonio Callado – EM Jaguariaíva

Gilberto Freyre – EM CEI Bela Vista do Paraíso

Heitor Stockler de França – EM Araucária

João Guimarães Rosa – EM CEI Curitiba Ano 300

Telêmaco Borba – EM Anísio Teixeira

Boqueirão

Fernando Pessoa – EM Prof. Guilherme Butler

Cajuru

Emiliano Perneta – EM Irati

César Pernetta – EM CEI Issa Nacli

Samuel Chameki – EM Elza Lerner

CIC

Sérgio Mercer – EM Anita Merhy Gaertner

Padre Antônio Vieira – EM Sidonio Muralha

Santa Felicidade