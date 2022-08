Sábado (6/8) é dia de dar o destino correto ao lixo eletrônico. Quem tiver equipamentos e cabos sem uso ou estragados em casa pode levá-los aos dez pontos disponíveis no mutirão promovido pela Prefeitura de Curitiba, com a parceria das associações do Ecocidadão. Os locais funcionam das 9h às 15h (veja abaixo o mais próximo).

Micro-ondas, TVs, torradeiras, batedeiras, aspiradores, ventiladores, mixers, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, computadores, tablets, notebooks, celulares, impressoras, monitores e carregadores de celular estão entre os itens que podem ser entregues pelos cidadãos.

“Levar esses itens aos nossos mutirões garante que eles não serão descartados indevidamente no meio ambiente, o que pode causar contaminação do solo e da água”, explica a gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Leila Maria Zem.

Uma vez entregues às associações do Ecocidadão, as partes plásticas – e o que mais puder ser reciclado – se transformam em renda para trabalhadores que possuem contrato com a Prefeitura e já fazem a separação e venda do Lixo Que Não É Lixo.

Quer saber mais sobre os serviços de coleta do município e a sua importância? Mais informações sobre separação e reciclagem podem ser encontradas no site da Família Folhas e no coletalixo.curitiba.pr.gov.br.

Serviço: recolhimento de lixo eletroeletrônico

Data: sábado (6/7)

Horário: das 9h às 15h

Locais

Parque Barigui: acesso pela BR-277, no estacionamento em frente ao heliponto

Parque Bacacheri: acesso pela Rua Dr. Eurico César de Almeida

Administração Regional Cajuru: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Parque São Lourenço: Rua José Brusamolin, 125 – acesso pela Rua Mateus Leme

Parque Tingui: acesso pela Rua José Casagrande, próximo à ponte

Rua da Cidadania do Pinheirinho: Avenida Winston Churchill, 2.033 (no estacionamento, em frente à UPA)

Largo Padre Albino Vico: acesso pela Avenida República Argentina

Praça Menonitas: Rua Antônio Kosovski, 3.425, c/ Rua Major Theolindo Ferreira Ribas

Praça Nossa Senhora do Rosário de Fátima: Rua João Bettega, 1.720, esquina com a Rua Desembargador Lauro Sodré Lopes

Horto Municipal do Guabirotuba: Avenida Senador Salgado Filho, 947