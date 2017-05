Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Curitiba e a Copel alinharam projetos comuns de interesse da cidade em reunião de planejamento realizada no gabinete do prefeito no Ippuc, na quinta-feira (18/5). Entre as ações conjuntas estão a realocação de parte da rede de transmissão para o término das obras da trincheira da Ceasa; a inclusão de projetos de aquecimento de piscinas municipais no Programa de Eficiência Energética da Copel; e as obras de implantação da nova linha de transmissão enterrada sob a Avenida das Torres com a integração das subestações de energia do Uberaba e Capanema.

O prefeito Rafael Greca disse que a reunião foi proveitosa para economizar tempo e dinheiro para o bem da cidade. “Definimos traçados de linhas, uma nova subestação elétrica que vai multiplicar o aporte de energia para a nossa cidade, a potencialização do Vale do Pinhão como ponto de novas tecnologias, a retomada de obras importantes e um estudo do projeto do Natal Solar de Curitiba”, explicou.

Outro ponto que será tratado em conjunto é a equalização de dívidas do município com a Copel, deixadas pela administração anterior. “Minha orientação é que tudo esteja em dia e que as dívidas do passado sejam negociadas”, disse o prefeito.

Para o gerente assistente da presidência da Copel, Marcelo Sanchotene, a reunião com o prefeito abriu espaço para ações de interesse mútuo. “Foi uma oportunidade importante, porque tanto a Prefeitura como a Copel dependem mutuamente de várias questões na área urbana. Quando se estabelece um canal de diálogo como este facilita muito para a solução de problemas comuns”, disse.

Trincheira da Ceasa

Para que a Prefeitura cumpra o cronograma de obras em andamento, Greca destacou a necessidade da realocação das linhas de energia que ficam na passagem da trincheira da Ceasa sob a BR-116. “É uma obra de interesse público. Boa para a cidade, por causa da ligação do Umbará à Cidade Industrial, e também para o Governo do Estado pela melhoria dos acessos à Central de Abastecimento.”

Ficou acertado que parte da rede de média tensão será transferida pela empresa que está tocando a obra da trincheira e a alta-tensão pela Copel. Será feito um convênio entre as partes para a continuidade das obras. “Obra é uma bênção nesse cenário de crise pela qual passa o País. Emprega gente, gera divisas e faz a economia funcionar. A cidade precisa de obras”, disse o prefeito.