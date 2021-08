A Prefeitura de Curitiba convoca para assinatura de contrato um grupo de 12 aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) para a função pública de enfermeiro. Eles devem comparecer à sala de treinamentos II na Rua Solimões, 160, São Francisco, na segunda-feira (23/8), no horário informado, no período da tarde.

Além da assinatura, os participantes devem entregar os documentos originais exigidos no edital. Para conferir a lista de documentos exigidos e o horário em que devem comparecer, os candidatos podem acessar o edital no site da Prefeitura ou através do Diário Oficial.

Como forma de evitar a contaminação pela covid-19, é necessário que os participantes usem máscara e levem caneta para assinatura. Também não será permitida a entrada de acompanhantes.

A Secretaria de Administração e de Gestão de Pessoal (Smap) destaca que só será permitida a entrada dos convocados no horário informado no edital, não serão permitidos atrasos e o não comparecimento resulta em desclassificação do candidato.